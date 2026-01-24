Secretele dietei Mayo. Ce mănânci, ce e interzis și ce efecte reale are

Ce este Dieta Mayo și de unde provine

Dieta Mayo Clinic oficială este un program de slăbire pe termen lung, creat de specialiștii de la Mayo Clinic din SUA. Accentul nu este pus pe restricții drastice, ci pe schimbarea treptată a stilului de viață. Ideea de bază este să slăbești sănătos și să menții rezultatele, prin obiceiuri simple: mai multe legume și fructe, renunțarea la gustările nesănătoase dintre mese și mișcare regulată.

Programul are două etape. Prima, „Lose It!”, durează două săptămâni și ajută la un start rapid, cu o scădere estimată între 2,7 și 4,5 kilograme. A doua etapă, „Live It!”, este gândită pentru termen lung și te ajută să păstrezi greutatea atinsă printr-un stil de viață echilibrat.

Pe internet circulă însă o altă versiune, mult mai restrictivă, care nu are nicio legătură cu Mayo Clinic. Această variantă presupune un regim foarte sărac în calorii (aproximativ 600–1.000 kcal pe zi) și promite slăbire rapidă în 1–2 săptămâni. În general, elimină complet cerealele, pâinea, zahărul și lactatele grase și se bazează aproape exclusiv pe ouă (4–6 pe zi), carne slabă, legume verzi și băuturi fără calorii, precum ceaiul sau cafeaua neagră. Dulciurile, alcoolul și grăsimile sunt interzise, conform Mayoclinic.org.

Deși poartă același nume, această cură nu este susținută de Mayo Clinic și este considerată un regim de tip „modă trecătoare”. Specialiștii atrag atenția că promisiunile de slăbire rapidă obținute prin eliminarea unor grupe întregi de alimente nu sunt realiste și nu pot fi menținute pe termen lung.

Ce alimente sunt permise în Dieta Mayo

Varianta oficială (Mayo Clinic Diet)

În versiunea recomandată de Mayo Clinic, alimentația este variată și echilibrată, fără excluderi drastice. Legumele și fructele proaspete sau congelate fără adaos de zahăr pot fi consumate fără limită și reprezintă baza piramidei alimentare.

Pe lângă acestea, mai puteți consuma:

· cerealele integrale: fulgi de ovăz, pâine integrală, paste integrale, orez brun

· proteinele slabe: pește, pui fără piele, ouă, fasole, năut, tofu

· lactatele degresate: lapte, iaurt, brânzeturi cu puține grăsimi

· grăsimile vegetale în cantități moderate: ulei de măsline, avocado, nuci, semințe

Scopul este să mănânci suficient și echilibrat, fără senzația de înfometare. După primele săptămâni, se poate introduce și un desert mic, în jur de 75 de calorii pe zi, cum ar fi o porție mică de înghețată dietetică sau câteva pătrățele de ciocolată neagră.

Varianta populară, restrictivă (Mayo diet)

Versiunea care circulă online este mult mai strictă și nu are legătură cu Mayo Clinic. În acest regim sunt permise foarte puține alimente, în special proteine slabe și legume.

Meniul tipic conține:

· multe ouă fierte tari

· carne slabă: pui sau vită fără grăsime

· cantități mari de salate și legume verzi: spanac, salată, roșii, morcovi, castraveți, țelină

· câteva fructe cu indice glicemic scăzut: grepfrut, mere

· apă, ceai sau cafea neîndulcite

Lactatele integrale, untul, sosurile grase și alte surse de grăsimi nu sunt folosite. Porțiile sunt foarte mici, astfel încât aportul zilnic să rămână în jur de 800–1.000 de calorii.

Ce alimente sunt interzise în Dieta Mayo

Varianta oficială (Mayo Clinic Diet)

În versiunea recomandată de Mayo Clinic nu există alimente „interzise pe viață”. Ideea este să reduci treptat produsele care aduc multe calorii, dar puțini nutrienți.

Se recomandă consum moderat pentru:

· dulciuri, biscuiți, prăjituri, zahăr adăugat

· băuturi îndulcite precum sucurile și limonadele

· produse făinoase rafinate: pâine albă, paste albe, orez alb

· carne grasă: mezeluri, carne roșie cu multă grăsime

· lactate integrale și brânzeturi foarte grase

· grăsimi saturate sau grăsimi trans: unt în exces, ulei de cocos, margarină hidrogenată

În prima fază a dietei, dulciurile sunt eliminate complet, iar ulterior se poate consuma un desert mic, în jur de 75 de calorii pe zi. Pe scurt, varianta oficială pune accent pe echilibru și pe reducerea exceselor, nu pe eliminarea totală a unor grupe alimentare.

Varianta populară, restrictivă (așa-numita „Mayo diet”)

În această versiune drastică, tot ce nu apare la categoria „permise” devine automat interzis. Regimul taie aproape complet carbohidrații simpli:

· pâine

· cartofi

· orez

· paste

· dulciuri

Alcoolul nu este consumat deloc. Fructele dulci și laptele sunt reduse sau eliminate, iar grăsimile adăugate, precum untul sau uleiul în cantități mari, nu sunt folosite. În practică, sunt scoase din meniu cerealele, produsele cu zahăr și multe alte alimente esențiale. Este un tip de cură rapidă, cu reguli dure, care poate duce la lipsuri nutriționale și nu poate fi menținută pe termen lung, motiv pentru care specialiștii nu o recomandă.

Meniu orientativ pentru Dieta Mayo

Exemple de meniu

Varianta oficială: O zi obișnuită în versiunea oficială, inspirată din stilul mediteraneean și în jur de 1.200 kcal, poate arăta astfel:

· Mic dejun: Terci de ovăz preparat cu lapte degresat, servit cu fructe precum afine sau banană, plus un ceai verde neîndulcit.

· Prânz: Supă cremă de legume, de exemplu o supă de fasole albă cu ierburi aromatice, urmată de o salată cu piept de pui la grătar.

· Cină: File de pește la cuptor cu legume (broccoli, roșii, ceapă) și o porție mică de orez brun.

· Gustări: Legume crude (ardei gras, castravete) sau fructe proaspete (măr, portocală).

Preparatele sunt simple, fără prăjeli, cu multe fibre și proteine slabe. Dulciurile sunt rare și în porții mici, cum ar fi un iaurt cu fructe. Porțiile sunt controlate astfel încât să sprijine o scădere lentă și sănătoasă în greutate.

Varianta populară, restrictivă (așa-numita „Mayo Diet”): O zi tipică în această versiune drastică poate arăta așa:

· Mic dejun: O ceașcă de cafea sau ceai, fără lapte, cu foarte puțin zahăr.

· Prânz: Două ouă fierte tari, una-două roșii și o salată simplă din frunze verzi (spanac, salată verde), cu puțin ulei de măsline și zeamă de lămâie.

· Cină: Carne slabă (aproximativ 200 g piept de pui sau vită slabă la grătar) cu o salată verde din castravete, țelină rasă și morcov.

Opțional, după prima săptămână: Un fruct cu puțin zahăr (de exemplu, jumătate de grepfrut) și un iaurt degresat.

Meniul este format aproape exclusiv din proteine și legume verzi. Carbohidrații precum pâinea, cartofii sau orezul lipsesc complet, la fel și dulciurile sau alcoolul. Tocmai această listă extrem de limitată face ca dieta să fie considerată nesănătoasă și greu de urmat, fără susținere din partea specialiștilor.

Beneficiile Dietei Mayo

În varianta ei oficială, Dieta Mayo Clinic aduce o serie de avantaje confirmate de specialiști. Pentru că pune accent pe legume, fructe, proteine slabe și cereale integrale, alimentația devine mai bogată în fibre și nutrienți de care corpul are nevoie zilnic. Acest tip de structură ajută la slăbit într-un ritm sănătos și, odată ce kilogramele dispar, scade și riscul unor probleme precum diabetul de tip 2, bolile de inimă, hipertensiunea sau apneea de somn.

Cercetările arată că o scădere moderată în greutate, aproximativ 3 - 4,5 kilograme în primele două săptămâni, este realistă și poate fi menținută. Dieta pune accent pe obiceiuri simple, dar eficiente: mese luate pe îndelete, hidratare corectă, mișcare zilnică de aproximativ 30 de minute.

Un alt punct forte este abordarea psihologică. Programul a fost gândit astfel încât oamenii să își găsească motivația interioară, să își seteze obiective realiste și să facă schimbări alimentare pe care le pot păstra în timp, nu doar pentru câteva săptămâni. Per ansamblu, evaluările făcute de experți arată că Dieta Mayo Clinic este un plan echilibrat, potrivit pentru cei care vor să slăbească sănătos și să evite revenirea la vechile obiceiuri.

Riscurile și efectele adverse ale Dietei Mayo

Dieta oficială Mayo Clinic

În forma ei originală, acest program este considerat sigur pentru majoritatea adulților sănătoși. Pentru că pune accent pe legume și fructe, persoanele care nu sunt obișnuite cu un aport mare de fibre pot avea la început balonări sau gaze, până când digestia se adaptează.

Fructele conțin zaharuri naturale, iar consumul lor în cantități foarte mari poate provoca variații temporare ale glicemiei. De regulă, aceste fluctuații se stabilizează pe măsură ce greutatea scade și alimentația devine mai echilibrată.

Persoanele cu probleme medicale, precum diabet sau boli renale, au nevoie de ajustări personalizate. De exemplu, cei cu diabet sunt sfătuiți să pună accent pe legume și să limiteze fructele. În general însă, efectele neplăcute sunt ușoare și trecătoare, tocmai pentru că dieta se bazează pe alimente sănătoase.

Dieta populară, restrictivă (Mayo Fad Diet)

Aici apar cele mai multe probleme. Aportul caloric foarte mic (sub 1.000 kcal pe zi) și lista redusă de alimente pot duce rapid la lipsuri de vitamine, minerale și calciu. Acest lucru se traduce prin oboseală constantă, slăbiciune musculară și dereglări ale metabolismului.

Consumul mare de proteine (ouă, carne) combinat cu foarte puține grăsimi bune poate afecta nivelul colesterolului. Scăderea rapidă în greutate este în mare parte pierdere de apă și masă musculară, nu grăsime. De aceea, kilogramele revin ușor după încheierea dietei, clasicul efect yo-yo, conform Mayoclinic.org.

Regimurile foarte dure provoacă adesea foame intensă, iritabilitate și schimbări bruște ale dispoziției. Organizațiile de sănătate atrag atenția că dietele care promit scăderi mari de greutate într-un timp scurt, fără mișcare și fără o alimentație variată, sunt de evitat.

*Informațiile prezentate în acest articol au scop informativ și nu înlocuiesc sfatul unui medic, nutriționist sau alt specialist în domeniul sănătății. Înainte de a începe orice dietă, plan alimentar sau schimbare semnificativă a stilului de viață, este recomandat să consulți un medic sau un specialist autorizat, mai ales dacă suferi de afecțiuni medicale, urmezi un tratament sau ești însărcinată ori alăptezi.

