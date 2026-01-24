Ceremonia de la Iași, la care va fi prezent și președintele Nicușor Dan, va fi transmisă LIVE de Știrile ProTV.

Până una-alta, Sibiul a furat startul. Militari, elevi și trecători s-au prins într-o horă uriașă, care a înconjurat un sens giratoriu.

Reporter: „Până la urmă nu mai aduceți militarii, nici polițiștii de acasă din weekend, e mai simplu așa?”

Mircea Dorin Crețu, prefectul județului Sibiu: „Da, mai ales acum știți în condițiile actuale când bugetul "ne permite" prea multe.”

Și în Iași, peste 200 de elevi au jucat deja hora Unirii în piața centrală. Piața Unirii din capitala Moldovei a fost decorată cu steaguri și s-au făcut ultimele pregătiri pentru manifestările oficiale.

Corespondent Știrile ProTV: „Tot pentru prima dată, scena pentru oficialități nu mai este amplasată în lateralul pieței, ci chiar în centrul ei, lângă statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza”.

Președintele României, Nicușor Dan, va fi prezent la eveniment. Organizatorii le vor da ceai cald participanților. La Foșcani, sărbătoarea va începe la 9 dimineața. De asemenea, potrivit unor surse politice, Maia Sandu a fost invitată să participe la manifestările oficiale de la Iaşi.

Octavian Moldovan, Elena Bejinaru, Iulia Ciuhu



