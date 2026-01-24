Grapefruit - ce este și ce gust are

Grapefruitul face parte din familia citricelor, ceea ce înseamnă că este înrudit cu portocalele, mandarinele și clementinele. Are, de obicei, dimensiunea asemănătoare cu a unei portocale sau chiar mai mare și o coajă galben-pal. La interior, se găsește de regulă un miez roz-roșiatic intens, împărțit în segmente, similar portocalei.

Cele mai comune trei tipuri de grapefruit sunt cel roz, cel roșu și cel alb. Majoritatea grapefruitului disponibil în magazine este din varietățile roșie sau roz, deoarece cu cât culoarea miezului este mai intensă, cu atât gustul este mai dulce.

Grapefruitul alb este considerat cel mai puțin dulce dintre cele trei, însă unii oameni apreciază echilibrul său între dulce și acrișor.

Dacă nu ai mai consumat grapefruit până acum, este recomandat să începi cu cel roșu sau roz, pentru a evita gustul mai amar al celui alb.

Un grapefruit copt și proaspăt are un gust clar citric, acrișor, ușor acid, dar cu o notă puternică de dulceață, pe care unii o compară cu aroma fructelor de pădure sau a cireșelor.

Dacă ai gustat vreodată un grapefruit necopt, s-ar putea să ți se fi părut prea acru, însă un grapefruit proaspăt, consumat în sezon, are un gust mult diferit și mult mai plăcut.

Grapefruiturile de calitate sunt suficient de dulci încât să nu necesite adaos de zahăr. De asemenea, grapefruitul este mai suculent decât majoritatea celorlalte citrice disponibile pe piață. De aceea există atât de multe sucuri și băuturi cu aromă de grapefruit, pentru că acest fruct conține mult suc.

Beneficii pentru sănătate

La fel ca toate citricele, grapefruitul este o sursă excelentă de vitamina C, un nutrient esențial pentru susținerea sistemului imunitar.

Potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite, poți obține doza zilnică recomandată de vitamina C consumând doar o cană de grapefruit, care are aproximativ 74 de calorii.

Vitamina C ajută și la protejarea celulelor împotriva daunelor provocate de radicalii liberi, care declanșează inflamația în organism. Astfel, o alimentație bogată în grapefruit poate contribui la combaterea unor afecțiuni precum astmul, osteoartrita, bolile de inimă și artrita reumatoidă, conform anytimefitness.

Dacă alegi grapefruitul roz sau roșu, beneficiezi de un aport ridicat de licopen, un antioxidant cu rol în prevenția cancerului.

Deși mulți specialiști în nutriție recomandă evitarea sucurilor de fructe din cauza conținutului de zahăr, sucul de grapefruit este considerat unul dintre cele mai sănătoase.

Unele studii arată că un consum pe termen lung de suc de grapefruit roșu sau roz poate crește protecția împotriva bolii Alzheimer. Chiar și consumat ca fruct întreg, grapefruitul contribuie la hidratare datorită conținutului ridicat de apă.

Studiile au arătat, de asemenea, că grapefruitul poate ajuta la prevenirea cancerelor de cavitate bucală, piele, plămâni, sân, stomac și colon.

O dietă care include grapefruit în mod constant a demonstrat o scădere a nivelului de colesterol LDL („rău”) cu aproape 30%, comparativ cu o alimentație fără grapefruit. Această reducere semnificativă susține sănătatea inimii și poate contribui la scăderea riscului de accident vascular cerebral.

Pentru persoanele predispuse la pietre la rinichi, unele cercetări sugerează că consumul regulat de suc de grapefruit poate reduce riscul de apariție a acestora.

În plus, grapefruitul poate fi util în controlul greutății sau în gestionarea diabetului, deoarece poate ajuta la reglarea nivelului de insulină în mod natural.

Un studiu a arătat că sucul de grapefruit a îmbunătățit rezistența la insulină la șoareci, iar un alt studiu realizat pe oameni a constatat o îmbunătățire a rezistenței la insulină la persoanele obeze care au consumat grapefruit. O bună sensibilitate la insulină este asociată cu un risc mai scăzut de diabet de tip 2.

Există și alte beneficii pentru sănătate ale grapefruitului. Chiar și persoanele care nu agrează gustul acestui fruct pot beneficia de efectele sale prin intermediul uleiurilor esențiale de grapefruit.

Acestea au fost asociate cu efecte pozitive asupra tensiunii arteriale. Într-un studiu, participanții care au purtat timp de 24 de ore un colier cu uleiuri esențiale cu aromă de citrice au înregistrat o scădere a tensiunii arteriale sistolice.

Un alt studiu, realizat pe animale, a arătat că dispersarea mirosului de ulei esențial de grapefruit a redus tensiunea arterială la șobolani.

Un studiu pe animale a mai indicat că uleiul esențial de grapefruit poate suprima pofta de mâncare. La șobolani, aroma acestuia a stimulat descompunerea țesutului adipos și a dus la reducerea aportului alimentar.

Nu este clar dacă acest efect se aplică și la oameni, însă pentru cei care doresc să își reducă aportul caloric, această opțiune poate fi luată în considerare.

Un aspect important de reținut este că, potrivit Asociației Americane a Inimii, sucul de grapefruit poate interfera cu anumite medicamente, precum blocantele canalelor de calciu.

Această interacțiune poate anula beneficiile grapefruitului, motiv pentru care este recomandat să discuți cu un medic sau farmacist dacă urmezi un astfel de tratament.

Grapefruitul este disponibil aproape tot timpul anului în majoritatea magazinelor, însă cele mai dulci și proaspete fructe se găsesc la sfârșitul iernii și începutul primăverii, în emisfera nordică.

Grapefruitul se consumă cel mai des crud. Spre deosebire de portocale, partea albă și membranele sunt mai amare, motiv pentru care majoritatea oamenilor taie fructul în jumătate și scot segmentele cu o lingură.

Există și cuțite și linguri speciale pentru grapefruit, cu margini zimțate, care ușurează acest proces. Deși grapefruitul este bogat în fibre, cea mai mare parte se găsește în membranele albe dintre segmente. Dacă gustul acestora nu este pe placul tău, poți obține fibrele necesare și din alte surse alimentare.

Cum să mănânci grapefruit

Spală coaja exterioară, apoi taie fructul în două pe lățime. (Tăierea pe lățime se face prin mijlocul fructului, nu prin zona codiței.) Apoi, folosește un cuțit zimțat pentru a separa pulpa de coajă (trece cuțitul pe interior, de-a lungul marginii). La final, folosește cuțitul pentru a separa segmentele.

Dacă preferi să tai grapefruitul ca pe o portocală, în felii, taie fructul în jumătate prin zona codiței. Continuă să tai jumătățile în felii, la dimensiunea dorită.

Pentru utilizare în salate îndepărtează complet coaja. Începe prin a tăia bucăți mici din partea de sus și de jos, pentru a obține suprafețe plane și stabile. Astfel, va fi mai ușor să continui îndepărtarea părții albe și a cojii. După ce le-ai îndepărtat, taie pulpa în segmente sau feliaz-o pentru a obține bucăți circulare.

Grapefruitul proaspăt este disponibil pe tot parcursul anului.

Valori nutriționale

Jumătate de grapefruit are aproximativ 50 de calorii. Este o sursă de fibre și o sursă excelentă de vitamina C.

Grapefruitul și sucul de grapefruit pot interacționa cu multe medicamente și trebuie consumate cu prudență. Persoanele care urmează tratament pentru boli de inimă ar trebui să discute cu medicul sau farmacistul înainte de a consuma grapefruit sau alte citrice.



