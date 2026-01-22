Acestea trebuie să aibă dotări de înaltă performanţă şi să realizeze cazuri complexe.

„Procesul de reclasificare a spitalelor publice a început. De prea mult timp, sistemul sanitar funcţionează după un model de organizare învechit: tarife diferite şi inechitabile pentru serviciile medicale, reguli neclare şi categorii care nu mai reflectă realitatea din teren. Rezultatul este lipsa de coerenţă în administrarea spitalelor şi decizii care nu sunt întotdeauna corelate cu rolul real al fiecărei unităţi. Astăzi, împreună cu echipa mea din Ministerul Sănătăţii şi cu profesionişti din domeniul medical, am finalizat criteriile de selecţie pentru spitalele de importanţă strategică”, anunţă, joi seară, ministrul Sănătăţii.

Ministerul Sănătății lansează reclasificarea spitalelor

Alexandru Rogobete precizează că proiectul de Hotărâre de Guvern se află în transparenţă decizională. Urmează o perioadă de consultare, pentru a integra observaţiile actorilor relevanţi şi a definitiva cadrul normativ.

Ministrul Sănătăţii a precizat că criteriile se aplică următoarelor tipuri de unităţi:

spitale judeţene de urgenţă

spitale judeţene clinice de urgenţă (universitare)

spitale clinice de urgenţă

spitale clinice monospecialitate

spitale de psihiatrie şi măsuri de siguranţă

Criteriile stabilesc lista spitalelor strategice

„În urma evaluării fiecărui spital, pe baza unor criterii obiective de performanţă şi accesibilitate, va fi stabilită lista spitalelor strategice şi noua încadrare a acestora. Prin acest act normativ stabilim, pentru prima dată, un cadru unitar de organizare şi funcţionare, fundamentat pe: tipul şi diversitatea serviciilor medicale furnizate, dotările şi performanţa echipamentelor medicale, resursa umanǎ şi complexitatea cazurilor şi patologiilor tratate”, a explicat Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, spitalele strategice trebuie să îndeplinească cumulativ criterii minime obligatorii, precum:

structurǎ UPU

structură de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale

unitate de transfuzii sanguine

bloc operator cu minimum 10 săli de operaţie

secţie ATI clasificată categoria I

dotări esenţiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete)

activitate de învăţământ, cercetare şi educaţie medicală continuă

indicatori clari de calitate (ex.: rata reinternărilor în 48 de ore ≤ 0,5%)

Reforma aduce noi categorii de spitale

Ministrul explică şi faptul că etapa următoare vizează evaluarea celorlalte spitale, în vederea reîncadrării în categoriile I, II sau III.

Noile categorii vor fi:

spitale strategice

spitale categoria I

spitale categoria II

spitale categoria III

„Ierarhizarea NU înseamnă servicii medicale mai slabe. Este o clasificare administrativă şi funcţională, care reflectă complexitatea serviciilor oferite, nu valoarea profesională a personalului medical. Pentru pacienţi, această clarificare înseamnă trasee mai clare, acces mai rapid la servicii complexe şi un nivel crescut de siguranţă. Pentru personalul medical, înseamnă predictibilitate, infrastructură adecvată şi criterii clare de organizare. Administrativ, reforma aduce ordine, finanţare corelată cu rolul real al spitalului şi decizii bazate pe date”, a explicat ministrul Sănătăţii.



