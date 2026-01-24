Volodimir Zelenski a anunțat că nu s-a ajuns deocamdată la un compromis. Principalul dezacord este legat de pretențiile teritoriale ale Kremlinulului, pe care Kievul le-a respins cu vehemență.

Agenția de știri a Emiratelor Unite a transmis imagini de la prima întâlnire tripartită Rusia-Ucraina-Statele Unite, care are loc la Abu Dhabi. Trimișii lui Donald Trump pare că au fost plasați strategic: Steve Witkoff, consilierul președintelui american, a stat în mijlocul delegației ucrainene, condusă de Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare, și de Kirilo Budanov, șeful administrației prezidențiale.

Jared Kushner, ginerele lui Trump, s-a așezat între trimișii lui Vladimir Putin. Delegația rusă este condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful serviciului militar de informații.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este discutat cadrul general pentru încheierea războiului. Iar la finalul discuțiilor ar trebuie să avem măcar unele răspunsuri din partea Rusiei. Cel mai important este că Rusia e pregătită să pună capăt acestui război pe care chiar ea l-a început”.

Militarii și spionii, trimiși să negocieze pacea

De data aceasta, la negocieri participă șefi din armată, inclusiv șeful serviciilor secrete militare ruse.

Mark Galeotti, analist: „Igor Kostiukov este un om pragmatic. Același lucru îl putem spune și despre Kirilo Budanov, care ește șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, dar care, până de curând, a fost șeful serviciilor militare de informații, fiind omologul lui Kostiukov. Cele două agenții de informații din armată au purtat în trecut, în mai multe rânduri, negocieri secrete, prin urmare au experiență în acest sens”.

Un oficial al Casei Albe a declarat că prima zi de negocieri a fost „productivă”. Volodimir Zelenski a fost mai temperat în declarații.

Volodimir Zelenski: „Este încă prea devreme pentru a trage concluzii cu privire la conținutul negocierilor de ieri. Este necesar ca nu doar Ucraina să dorească încheierea acestui război și obținerea unei securități de durată. Și Rusia trebuie să împărătășească la rândul său acest deziderat”.

Controlul asupra Donbajului, principalul blocaj în negocierile de pace

Principalul dezacord continuă să fie situația acelor teritorii din Donbas controlate încă de ucraineni, dar râvnite de Putin și pe care armata Kremlinului a încercat în zadar și cu pierderi uriașe să le cucerească.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Poziția Rusiei, că Ucraina, forțele armate ucrainene trebuie să părăsească teritoriul Donbasului, trebuie să fie retrase de acolo, este bine cunoscută”.

Mark Galeotti, analist: „Aș vrea să fiu optimist, dar cred că încă avem în față un obstacol imposibil de trecut din cauza solicitărilor teritoriale din regiunea Donețk, asupra cărora insistă Vladimir Putin. Însă delegațiile trimise de Kiev și de Moscova includ reprezentanți de rang înalt, ceea ce înseamnă că ambele părți încearcă măcar să pară că sunt serioase în căutarea unui compromis”.



Potrivit analiștilor, cheia unui compromis stă în garanțiile de securitate pe care Kievul le-a primit de la americani și de la aliații europeni. Volodimir Zelenski declara zilele trecute că un acord în acest sens cu Washingtonul a fost definitivat și așteaptă să fie informat cu privire la momentul în care acesta va fi semnat.