Dar, potrivit CEO-ului Nvidia, Jensen Huang, următoarea val de oportunități cu salarii de șase cifre nu va fi găsită într-un birou de pe Wall Street sau pe canalul Slack din Silicon Valley. În schimb, carierele bine plătite vor veni parțial prin folosirea unei chei – la propriu, scrie Fortune.

Giganții tehnologici construiesc centre de date

Pe măsură ce giganții tehnologici se întrec să construiască centre de date extinse – totalizând 7 trilioane de dolari în cheltuieli de capital la nivel global până la sfârșitul deceniului – Huang crede că lumea se află în pragul a ceea ce el numește „cea mai mare construcție de infrastructură din istoria umanității”, care va crea „multe locuri de muncă”.

„Este minunat că locurile de muncă sunt legate de meserii tradiționale și că vom avea instalatori, electricieni, constructori și oțelari”, a declarat el într-o conversație cu Larry Fink, CEO al BlackRock, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Competențele practice necesare pentru a construi ceea ce el a descris ca fiind fabrici de cipuri, computere și IA se confruntă deja cu o penurie, chiar dacă multe posturi sunt remunerate cu peste 100.000 de dolari fără a necesita o diplomă universitară. Un raport McKinsey estimează că, între 2023 și 2030, va fi nevoie de încă 130.000 de electricieni calificați, precum și de 240.000 de muncitori în construcții și 150.000 de supraveghetori în construcții, numai în Statele Unite.

„Toată lumea ar trebui să poată avea un trai decent. Nu este nevoie să ai un doctorat în informatică pentru asta.”, a spus Huang.

În timp ce Huang prevede o explozie a meseriilor, alți directori executivi avertizează că nu există suficienți muncitori calificați

Nu este prima dată când Huang își exprimă optimismul cu privire la noile cariere care apar odată cu AI.

„Segmentul meseriilor calificate din fiecare economie va cunoaște un boom. Va trebui să vă dublați, să vă dublați și să vă dublați în fiecare an.”, a declarat el anul trecut pentru Channel 4 News din Marea Britanie.

Ford și BlackRock avertizează asupra lipsei forței de muncă

Acest optimism contrastează cu avertismentele unor lideri precum Jim Farley, directorul executiv al Ford, care a avertizat în repetate rânduri că IA va elimina posturile tradiționale pentru angajații cu guler alb, în timp ce sistemul de învățământ continuă să îndrume studenții către studii universitare de patru ani.

„Există mai multe căi către visul american, dar întregul nostru sistem educațional se concentrează pe studiile universitare de patru ani. Angajarea unui lucrător începător într-o companie de tehnologie a scăzut cu 50% din 2019. Este într-adevăr asta ceea ce ne dorim pentru copiii noștri? Inteligența artificială va înlocui literalmente jumătate din toți lucrătorii cu guler alb din SUA.”, a declarat Farley la Aspen Ideas Festival anul trecut.

În același timp, Farley a avertizat că țara nu dispune de forța de muncă cu guler albastru necesară pentru a susține renașterea industriei manufacturiere și a infrastructurii.

„Cred că intenția există, dar nu există nimic care să susțină această ambiție. Cum putem reloca toate aceste activități dacă nu avem oameni care să lucreze acolo?”, a declarat Farley pentru Axios în septembrie.

Farley a afirmat că, până vara trecută, Statele Unite aveau deja un deficit de 600.000 de muncitori în fabrici și 500.000 de muncitori în construcții.

Larry Fink, de la BlackRock, a reiterat aceste îngrijorări, indicând industria electrică ca un obstacol iminent. Conform Biroului de Statistică al Muncii din SUA, se preconizează că locurile de muncă pentru electricieni vor crește cu 9% în următorul deceniu.

„Le-am spus chiar și membrilor echipei Trump că vom rămâne fără electricieni de care avem nevoie pentru a construi centre de date AI. Pur și simplu nu avem suficienți.”, a declarat Fink în fața publicului prezent la CERAWeek, o conferință S&P Global pe tema energiei, organizată la Houston.



