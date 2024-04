Supele cremă - explozie de gusturi, nutrienți și beneficii. Cum să le introduci în alimentația ta de zi cu zi

Susțin un tranzit intestinal optim – pentru că sunt bogate în fibre alimentare și apă, supele cremă ajută la optimizarea tranzitului intestinal. Un consum optim de legume poate preveni, astfel, constipația și anumite afecțiuni gastrointestinale (cum ar fi diverticuloza), așa cum sugerează Harvard T.H.Chan School of Public Health. Fibrele insolubile cresc volumul bolului fecal și promovează motilitatea intestinală, în timp ce fibrele solubile se dizolvă, formând un material asemănător gelului, descrie Mayo Clinic. Apa este, de asemenea, importantă pentru un tranzit intestinal optim, deshidratarea fiind o cauză comună a constipației cronice, arată Debra Fulghum Bruce în articolul „How Drinking Fluids Can Help You Manage Constipation”;