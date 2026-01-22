Producătorii vor fi obligați să asigure stocuri, pentru tratamentele considerate critice.



Noile măsuri sunt incluse într-un Regulament al Comisiei și au fost votate de Parlamentul European.



Situații precum lipsa citostaticelor de bază cu care se confruntă des pacienții cu cancer din România ori criza antibioticelor pentru copii de acum 2 ani în plin sezon de infecții respiratorii ar putea să fie istorie în câteva luni.

Atunci va intra în vigoare noul regulament al Comisiei Europene în ceea ce privește medicamentele critice. Noile prevederi obligă deținătorii autorizațiilor de punere pe piață să asigure stocuri armonizate la nivel european.

Răzvan Prisada, director general ANMDM: ”Avem medicamente care sunt unice pe moleculă, deci dacă ar avea o problemă nu ar putea fi compensate imediat cu nicio altă alternativă. Foarte multe poziții care sunt utilizate în medicina de urgență sau ATI. Neoplazice o clasă largă de antibiotice și soluții perfuzabile”.



Se vor putea face achiziții comune, realizate de minimum cinci state membre, cu negocieri coordonate de Comisia Europeană, pentru a obține prețuri mai avantajoase. Se va ține cont de impactul asupra pacientului, nu doar de costul cel mai mic și va exista un mecanism de solidaritate europeană.

Vlad Voiculescu, europarlamentar: ”Trebuie să aibă un avantaj companiile care produc în Europa. Dacă o țară rămâne fără medicamente poate să se adreseze Comisiei și să spună ne lipsește acel medicamnet și acel medicament există în stocuri în Germania sau în Franța sau în altă parte și atunci dacă acele țări nu oferă de bunăvoie ajutorul, atunci UE are mecanismul prin care să intervină”.



Pe lista medicametelor critice sunt în jur de 400 de tratamente. Regulamentul va intra în vigoare după negocierile dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.



Pe de altă parte, Ministerul Sănătății anunță că România a intrat într-un acord european care va stabili reguli mai clare pentru negocierea medicamentelor destinate unor boli rare, tratamente care sunt de obicei foarte scumpe. Un avantaj important este faptul că plata din bani publici a acestor medicamente ar putea fi făcută doar dacă ele funcționează și aduc beneficii reale pentru bolnavi.







