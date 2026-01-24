Ilie Bolojan s-a referit, vineri seară, la Digi 24, la declaraţiile liderilor PSD – preşedintele Sorin Grindeanu şi fostul preşedinte Marcel Ciolacu, fost premier - potrivit cărora situaţia economică a României nu ar fi fost atât de gravă cum s-a prezentat, notează News.ro.

„Da, înţeleg că atunci când a venit acest Guvern nu era niciun fel de problemă bugetară (...) Sigur, se pune întrebarea, dacă totul era bine, vă întreb, de ce trebuie să faci scamatorii, dacă totul este în bună regulă? Dacă situaţia era bună şi nu s-a făcut mare lucru, de ce n-a vrut nimeni să-şi asume această poziţie de premier ştiind ce va urma? Angajamente nenumărate care n-au fost respectate şi situaţia bugetară şi concret, dacă totul era bine, de ce cu două luni de zile înainte de a prelua acest guvern responsabilitatea, România s-a împrumutat doar pe termen scurt, pe un an de zile, pentru că dobânzile erau foarte mari?”, a comentat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, „e foarte uşor să declari, după ce România a trecut printr-o situaţie dificilă, tot felul de lucruri, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-şi asume responsabilitatea”.

„Am făcut asta fiind convins că fac ceea ce este necesar pentru ţara noastră. În ceea ce priveşte astfel de declaraţii, ele, cum să vă spun, nu pe mine mă afectează, pentru că noi nu lucrăm după ureche”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan: Niciun lider din coaliție nu mi-a cerut demisia

Prim-ministrul a spus că angajamentul acestei coaliţii este să se reducă cheltuielile în sectorul public.

„Încercăm să lucrăm după un plan. Avem un program de guvernare în care, de exemplu, angajamentul acestei coaliţii este să se reducă cheltuielile în sectorul public cu 20%, scris negru pe alb, să facă multe alte lucruri, pe care le-am fi putut face mai repede dacă toată lumea ar fi fost aliniată să susţină lucrurile corecte care trebuie făcute. Chiar dacă, v-am spus, nu sunt foarte comode de făcut, dar aceste calificative, gândiţi-vă că îi afectează şi pe miniştrii care sunt în acest guvern de la toate partidele şi toate rezultatele acestui guvern, cu bunele şi cu relele lui, sunt totuşi rezultatele acestei echipe ministeriale şi sigur şi a susţinerii parlamentare de care am beneficiat”, a declarat Bolojan.

Întrebat dacă vreun lider din coaliţia de guvernare i-a cerut demisia, Bolojan a spus că nu a existat o astfel de discuţie.

„Nu a existat o astfel de discuţie (...) în afară de mici înţepături, care se întâmplă întotdeauna atunci când sunt mai mulţi lideri politici într-o încăpere, dar în rest problemele au fost discutate şi convenite de toată lumea, fără niciun fel de dispute majore legate de strategiile României şi aşa mai departe”, a explicat Bolojan.

Întrebat, de asemenea, dacă crede că PSD va ieşi de la guvernare, Bolojan a spus că este decizia partidului.

„Este decizia PSD să facă ceea ce consideră de cuvinţă. Consider că stabilitatea României în această perioadă, din punct de vedere politic, este un element important care ţine de predictibilitatea economică, de costurile dobânzelor pe care România le plăteşte şi sigur, fiecare partid decide ceea ce consideră de cuvinţă”, a adăugat Bolojan.

Unii lideri PSD cer plecarea lui Ilie Bolojan

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a afirmat, la Antena 3, că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”.

Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, luni seară, că, dacă va fi necesar, va fi schimbat „lăutarul”, explicând, din nou, că social-democraţii fac o largă consultare a membrilor pentru a decide dacă mai rămân sau nu la guvernare.

