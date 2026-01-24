În mesajul transmis cu această ocazie, șeful Guvernului a subliniat semnificația istorică a momentului de la 24 ianuarie 1859, când Unirea Țării Românești cu Moldova a deschis drumul României moderne. Premierul a exprimat recunoștință față de liderii care au avut viziunea și curajul de a-și asuma decizii decisive, cu impact pe termen lung asupra statului român.

„ Astăzi marcăm Unirea Țării Românești cu Moldova, realizată la 24 ianuarie 1859, un moment care a deschis drumul României moderne. Ne exprimăm recunoștința față de cei care au avut viziunea și curajul de a face acest pas.

Unirea Principatelor Române a fost posibilă prin decizii asumate de lideri care au acționat responsabil și cu gândul la viitor. Ea a fost pregătită de o generație de intelectuali formați în marile universități ale Europei, conectați la ideile liberalismului, ale statului de drept și ale modernizării instituționale. Întorși acasă, au înțeles că progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale”, a transmis premierul.

Ilie Bolojan a arătat că Unirea Principatelor Române a fost rezultatul unor decizii responsabile, pregătite de o generație de intelectuali formați în marile universități europene, conectați la ideile liberalismului, ale statului de drept și ale modernizării instituționale. Reveniți în țară, aceștia au înțeles că progresul nu se construiește prin improvizație, ci prin legi clare și instituții funcționale.

În mesaj a fost evocată și domnia lui Alexandru Ioan Cuza, considerată punctul de plecare al construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administrației publice, ale sistemului de educație, ale justiției moderne și ale unui stat fiscal unitar, prin reforme ambițioase menite să creeze un stat funcțional.

„Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a marcat începutul construirii statului român modern. Într-un interval scurt, au fost puse bazele administrației publice, ale sistemului de educație, ale justiției moderne și ale unui stat fiscal unitar. Reformele au fost ambițioase și au urmărit crearea unui stat funcțional”, a mai adăugat premierul.

Privind spre anul 1859, premierul a subliniat că lecția Unirii rămâne actuală: reformele sunt necesare și trebuie susținute de responsabilitate, transparență și respect pentru reguli. Aceasta este, în opinia sa, și responsabilitatea clasei politice de astăzi.

„România are nevoie de un stat care funcționează, care își respectă cetățenii și folosește responsabil resursele disponibile, bazat pe instituții credibile și eficiente”, a transmis Ilie Bolojan în mesajul de Ziua Unirii Principatelor Române.

