Clasificarea se face pe baza unor criterii clare, precum dotările, personalul și performanța, astfel încât pacienții să fie direcționați către unități capabile să ofere îngrijire completă și sigură.

Documentul a generat reacții din partea unor manageri de instituții sanitare care se tem că vor rămâne fără finanțare.

Clasificarea spitalelor de importanță strategică ia în calcul mai multe criterii, în funcție de specificul unității sanitare.

Corespondent PROTV: „Criteriile cer spitale cu UPU, ATI de nivel înalt, bloc operator mare, gărzi permanente, aparatură modernă de diagnostic și specialități esențiale. Un indicator-cheie de calitate este rata foarte mică a reinternărilor, sub 0,5% în 48 de ore.”

Există și criterii speciale: spitalele județene de urgență trebuie să poată trata AVC-ul acut prin proceduri de neuroradiologie intervențională, iar spitalele clinice trebuie să fie specializate pe cel puțin un domeniu major, precum cardiologie, oncologie sau boli infecțioase.

Reclasificarea aduce mai multă responsabilitate medicilor

Pentru medici, reclasificarea unităților sanitare poate însemna mai multă muncă și responsabilitate, dar și condiții mai bune, vizibilitate profesională și impact real asupra cazurilor grave. Iar pentru pacienți, un spital de importanță strategică înseamnă mai multă siguranță, timp de reacție mai scurt și șanse mai mari de recuperare, mai ales în situații critice.

Criteriile pentru spitalele de importanță strategică au stârnit primele reacții din partea managerilor, care se tem că vor pierde finanțarea. Este cazul conducerii Spitalului Colțea din capitală.

Prof. dr. Letiția Coriu, manager interimar Spitalul Colțea București: „S-au făcut omisiuni pe anumite specialități, nici oncologia și nici ORL-ul oncologic și nici chirurgia oncologică și hematoloncologia, specialități determinante în acest spital, nu au fost incluse. Din punct de vedere financiar putem fi la risc dacă nu suntem în această listă strategică, pe lângă că vom fi declasificați, vom și fi bugetați necorespunzător.”

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Spitalele care nu devin spitale strategice vor rămâne cu aceeași finanțare pe care o au și în momentul de față. Actul normativ nu a fost făcut pentru a face rău spitalelor sau sistemului. Această reorganizare era necesară pentru că nu s-a mai făcut de peste 25 de ani.”

Hotărârea de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanță strategică este în transparență publică pe site-ul Ministerului Sănătății.

