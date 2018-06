Rapperul XXXTentacion a murit la 20 de ani, după ce a fost împușcat în Florida

Controversatul rapper XXXTentacion a fost împuşcat în timp ce se afla în maşina sa în sudul Floridei.

Se pare că acesta intenţiona să-şi cumpere o motocicletă când s-au tras asupra sa mai multe focuri de armă, potrivit martorilor.

Rapperul a fost declarat mort la spital, la scurt timp.

Pe numele său adevărat Jahseh Dwayne Onfroy, XXXTentacion era numit de presa americană un ”băiat-problemă” și era judecat pentru violenţă domestică.

Al doilea disc din cariera sa, numit ”?” a debutat pe primul loc în topul Billboard 200.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

The US rapper XXXTentacion, who topped the charts as he faced domestic violence charges, has been killed aged 20. https://t.co/bWhBAUHOj1