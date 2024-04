SUA, zguduită de zeci de tornade. 70 de persoane au fost evacuate și mai multe sunt rănite | VIDEO

Peste 70 de tornade au fost înregistrate vineri de American Weather Services (NWS), majoritatea în jurul oraşului Omaha din Nebraska şi în apropiere de Iowa.

Imagini de la vânătorii de furtuni de la faţa locului publicate pe reţelele de socializare arată imense vârtejuri negre care mătură cerul, ridicând pământ, praf şi materiale în calea lor.

Rezultatul tornadelor sunt zeci de clădiri distruse, linii electrice dărâmate, trenuri deraiate.

În Elkhorn, o suburbie din Omaha, imaginile arată case distruse, acoperişuri aruncate la sol, copaci goi.

„Salvatorii continuă să verifice casele afectate şi să ofere asistenţă oricăror persoane rănite", a scris poliţia din Omaha pe X.

