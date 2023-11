Horoscop 16 noiembrie 2023, cu Neti Sandu. Zodia care să se aștepte la ceva în plus de muncă

Vibraţia zilei este 7 şi o să facem alegeri înţelepte.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – SCORPION

Aveţi energie, chef de viață, de făcut treaba ca să ajungeţi în top, că e un moment bun de afirmare şi o să vă puteţi depăşi limitele.

O reuşită în planul comunicării cu partenerul de cuplu şi o să vă gândiţi dacă puteţi ajunge şi la căsătorie, că poate v-aţi dori.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – SĂGETĂTOR

O să luaţi nişte bani care or să vă completeze nişte lipsuri, c-aveţi o listă cu lucruri obligatorii pe care vreţi neapărat să le luaţi, că sunt multe cerinţe.

O să-i somaţi pe toţi cei care vă datorează bani să nu vă mai ocolească şi să facă bine să vi-i dea.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – CAPRICORN

Întrevedere cu cineva care vrea să vă dea de lucru în particular şi n-o să-l trataţi pe om cu refuz că aveţi nevoie de bani în plus, pentru siguranţă.

E cineva care vrea un răspuns ferm, din partea voastră, referitor la relaţia care poate deveni şi mai stabilă şi vă gândiţi serios.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – VĂRSĂTOR

Se poate să puneţi în practică o idee, să vă bucuraţi şi de suport din partea ălora, şi de o sponsorizare şi o să vă atingeţi un obiectiv.

Poate abia acum o să vă fie răsplătită o muncă, luaţi bani, vi se propune, poate, o postură de şefi, să preluaţi conducerea unui departament.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – PEŞTI

Poate primiţi o invitaţie în altă ţară şi o să vă faceţi planuri de călătorie - poate plecaţi într-un concediu şi nu, aşa, pe fugă, 2 - 3 zile.

E o perioadă favorabilă studiului şi o să vă asiguraţi că veţi parcurge toată materia ca să n-aveţi probleme la examen

Horoscop 16 noiembrie 2023 – BERBEC

Se poate să vă curteze cineva ca să lucraţi împreună şi să vă convină combinaţia respectivă, să câştigaţi acei bani de care aveţi nevoie ca să vă puteţi mişca.

Vă scoate la cafea cineva care intenţionează să formaţi un cuplu dacă n-aveţi pe nimeni şi sentimentul e reciproc.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – TAUR

Sunt anumite lucruri pe care le puteţi face şi mai bine, atât la serviciu, cât şi în plan personal şi o să vă mobilizaţi ca să accesaţi toate resursele interioare.

Se va regla, o să vedeţi, relaţia cu partenerul de cuplu dacă o să renunţaţi şi voi la nişte comodităţi. Vi le ştiţi voi.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – GEMENI

E posibil să vi se dea ceva nou de lucru la serviciu şi să vă conformaţi, că sunteţi receptivi la nou şi poate n-o să fie nici greu.

Familia are nevoie de un plus de atenţie poate pentru c-o să fie ba unul, ba altul bolnav şi are nevoie de îngrijire, de tratament.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – RAC

Se poate să vă înrolaţi într-o echipă ca să contribuiţi cu idei sau mână de lucru şi să iasă ceva de calitate, ca să puteţi spera la o promovare.

O să vă vedeţi mai des cu fiinţa iubită, poate veţi călători, o s-aveţi preocupări comune şi relaţia o să se revigoreze simţitor.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – LEU

Încă mai aspiraţi la o funcţie, dar trebuie să întruniţi nişte condiţii şi să fiţi pe placul şefilor, c-o fi o concurenţă acerbă - şi-aveţi nevoie de punctaj bun.

Poate tot mai cochetaţi cu gândul la o mutare în alt cartier. altă ţară, poate! Faceţi încă un consiliu de familie.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – FECIOARĂ

Se anunţă o perioadă mai bănoasă c-or să apară nişte suplimente salariale şi se poate să mai vină şi bani din urmă, basca faptul că poate v-aţi luat o colaborare.

Se poate să vă facă o surpriză partenerul de cuplu şi să vă invite în weekend pentru câteva zile la odihnă.

Horoscop 16 noiembrie 2023 – BALANŢA

Starea de spirit ar trebui să fie una bună şi să vă simţiţi mai răsfăţaţi decât de obicei, c-a venit, în sfârşit şi rândul vostru că pană acum numai voi faceţi asta.

Apare de undeva o finanţare, sunt bani care vă pot ajuta să duceţi la bun sfârşit un proiect şi să fie şi de succes.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 15-11-2023 21:33