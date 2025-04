Kristen Stewart, o mireasă atipică. Ce ținută a purtat actrița din „Twilight” la nunta ei. FOTO&VIDEO

Și, fidelă stilului ei vestimentar îndrăzneț, Stewart nu a respectat regulile în ceea ce privește rochia de mireasă. De fapt, nici măcar nu a purtat o rochie.

Kristen Stewart a ales o fustă mini de culoare gri deschis și un cardigan asortat pentru nunta desfășurată în Duminica Paștelui.

Unconditionally and irrevocably in love! ❤️???? Kristen Stewart married longtime partner Dylan Meyer during an intimate ceremony in LA on Sunday. pic.twitter.com/kSLEJ26mUd

Ținuta a fost completată cu un tricou alb scurt - singura notă de „alb de mireasă” din întregul ei outfit, și pantofi negri. Meyer, scenaristă și actriță, a mers pe o variantă mai tradițională. Ea a purtat o rochie mini din mătase.

her happiness is everything to me.

congrats on getting married kristen jaymes stewart! ????????????‍♀️ pic.twitter.com/IzRtIM1ehL