Iată de ce e bine să te descalți când ajungi în casă. Ce-a arătat cel mai recent studiu

Mulți dintre noi am crescut auzind de la mame sau bunici să ne lăsăm încălțămintea la ușă atunci când intrăm în casă.

Un obicei mult mai bun pentru sănătatea noastră și a celor din jur decât am crede, judecând după cel mai recent studiu.

Descălțatul la intrare poate părea o obișnuință culturală sau o preferință personală. Dar tot mai multe dovezi științifice arată că este un obicei sănătos, care ne protejează de pericole invizibile, dar serioase, pentru sănătate.

„Când eram copil”, își începe istorisirea Manal Mohammed, lector la University of Westminster (Anglia), „mi se părea doar una dintre multele ciudățenii.

Dar, pe măsură ce am crescut (și, sper eu, am devenit mai înțeleaptă), am înțeles că nu era vorba doar de ordine obsesivă. Era vorba de sănătate, siguranță și menținerea unui mediu curat în casă”.

Citește articol integral pe Spot Media.

