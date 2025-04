Oficial: Vaticanul a anunțat când vor avea loc funeraliile Papei Francisc

Sicriul Papei va fi transferat la Bazilica Sfântul Petru miercuri dimineaţă, a anunţat Vaticanul. Rămăşiţele Papei se află în prezent în capela reşedinţei sale, Sfânta Marta.

Aşa cum se obişnuieşte, cardinalul Kevin Farrell - care asigură interimatul până la alegerea unui nou pontif - a sigilat luni apartamentele private ale Papei (biroul şi dormitorul).

Sigiliile au fost aplicate pe uşile apartamentului papal de la etajul al treilea al Palatului Apostolic (Palatul Vatican) şi, de asemenea, pe uşa apartamentului de la etajul al doilea al Casei Sfânta Marta, unde locuieşte Papa.

Papa Francisc, care a murit la Vatican luni, 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani, a suferit un accident vascular cerebral, după ce se afla în convalescenţă în urma unei duble pneumonii, care a necesitat o spitalizare de 38 de zile.

Cardinalii s-au marţi dimineaţă pentru a alege ziua funeraliilor sale, care va avea loc la sfârşitul săptămânii în prezenţa a numeroşi şefi de stat, demnitari şi credincioşi, înainte de conclavul convocat pentru alegerea succesorului papei Francisc.

Președintele interimar al României Ilie Bolojan va participa la funeraliile Pepei Francisc de la Roma, a anunțat marți Administrația Prezidențială.

Funeraliile Papei Francisc vor avea loc sâmbătă la ora locală 10:00 a.m. (11:00 ora României), a anunțat Vaticanul marți dimineață.

Până acum, mai mulți lideri de stat și-au anunțat prezența. Donald Trump anunţase, luni seară, pe reţeaua sa Truth Social, că se va deplasa alături de soţia sa, Melania.

Din Europa, preşedinţii Franţei şi Ucrainei, Emmanuel Macron şi Volodimir Zelenski, şi-au anunţat marţi dimineaţă intenţia de a participa la funeraliile papei Francisc.

From Buenos Aires to Rome, Pope Francis wanted the Church to bring joy and hope to the poorest. To unite people with one another and with nature. May this hope be reborn endlessly beyond him.

To all Catholics, to a grieving world, my wife and I send our thoughts. pic.twitter.com/UTmNxC1r4V