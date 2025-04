Cum construiești o comunitate sustenabilă. „Mergem dincolo de proiecții de filme și dezbateri”

Așa au apărut proiecte precum CUIB – un spațiu alternativ de consum responsabil și întâlnire comunitară – sau programe de educație despre schimbările climatice în școli.

Anca Gheorghică, co-director al organizației, a vorbit la Pro Verde despre proiectele Asociației, una dintre cele mai longevive organizații de mediu din țară.

În cei 15 ani de activitate, asociația a dezvoltat și implementat numeroase proiecte sociale și de mediu, prin soluții inovatoare și durabile.

Anca Gheorghică: „CUIB e un acronim pentru ceea ce numim Centrul Urban de Inițiative Bune. Este un spațiu pe care l-am dezvoltat ca spațiu de consum responsabil. Aceasta a fost intenția noastră, consumul responsabil sau etic, sustenabil, fiind firul conducător la "mai bine" al ariilor noastre de acțiune. (...)

În CUIB am vrut să integrăm mai multe dintre principiile noastre, dincolo de a face educație prin proiecții de filme și dezbateri - deci, dincolo de abordare teoretică - am vrut să demonstrăm că și practic putem crea alternative. Și am integrat acolo multe principii din cele pe care le promovăm noi.

În primul rând aș spune că încercăm și reușim să reducem deșeurile, să nu folosim lucruri de unică folosință. Compostăm deșeurile alimentare. De patru ani, colectăm deșeuri alimentare și introducem parțial în meniul nostru alimentele fair trade.”

Anca Gheorghică crede că oamenii sunt mai receptivi când încep să vadă impactul direct al stilului lor de viață: “Când le arăți că prin gesturi mici – cum ar fi compostarea resturilor vegetale sau alegerea unor produse locale – pot contribui la reducerea poluării sau susținerea economiei locale, reacționează altfel.”

Totuși, drumul nu a fost lipsit de provocări. Lipsa de resurse financiare, oboseala organizațională și dificultatea de a păstra o echipă unită pe termen lung sunt doar câteva dintre obstacolele întâlnite.

Asociația are în vedere acum crearea unui spațiu educațional verde în afara orașului, extinderea rețelelor de solidaritate, dar și mai multă implicare în politicile publice locale.

