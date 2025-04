Simone Biles pune la îndoială participarea sa la Jocurile de la Los Angeles. „Nu sunt sigură că voi continua”

„Pentru moment, încă mă recuperez fizic şi psihic de la Jocurile de la Paris.

Am sacrificat atât de mult încât încerc să profit la maximum de timpul meu liber înainte de a decide dacă vreau să revin la antrenamente şi să concurez din nou", a explicat cea mai decorată gimnastă din istorie.

„Mulţi oameni cred că este doar o investiţie de un an, dar de fapt sunt patru ani de pregătire înainte de Jocuri. Desigur, este în Los Angeles, în Statele Unite.

Dar nu sunt sigură că voi merge mai departe. Voi fi acolo în orice caz, fie în competiţie, fie în tribune", a adăugat ea.

La 28 de ani, regina gimnasticii şi de şapte ori campioană olimpică a intrat în istorie vara trecută, câştigând alte trei medalii de aur la Paris, făcând marea sa revenire pe scena olimpică după o lungă pauză necesară pentru a-şi păstra sănătatea mintală.

Biles, care a fost votată Sportiva Anului în cadrul ceremoniei anuale Laureus Sport Awards, primise deja premiul Comeback of the Year în 2024, în semn de recunoaştere a revenirii sale după ce a fost nevoită să se retragă din competiţia pe echipe la Tokyo în 2020 din cauza unei pierderi de referinţă spaţială cunoscută sub numele de „twisties”.

