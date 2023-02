Pamela Anderson a pozat nud. Cum arată vedeta la 55 de ani. FOTO

Vedeta apare întinsă pe o canapea, este goală, dar acoperită de extensii foarte lungi de păr.

Într-o altă poză, Pamela Anderson poartă o rochie neagră din tricot și linge un geam, conform Daily Mail. Iar într-o altp fotografie starul din Baywatch poartă un trench alb și are o pereche de mănuși de box.

În interviul acordat Interview Magazine, vedeta vorbește despre două mari proiecte ale sale, cartea “Love, Pamela” și documentarul “Pamela, A Love Story” („Pamela, o poveste de dragoste”).

Documentarul prezintă povestea unei fete simple, dintr-un orășel de provincie, care devine sex-simbol internațional.

"She is honest, funny, and extremely Canadian: that rare celebrity to emerge from the disorienting labyrinth of fame knowing herself more, rather than less." Ronan Farrow in conversation with Pamela Anderson ???? From our upcoming March 2023 issue.https://t.co/U9cGPQW71X