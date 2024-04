Reacția lui Clotilde Armand la decizia de trimitere în judecată: „Un caz penibil cu acuzații ridicole”

Clotilde Armand a spus că accest caz a fost deschis la plângerea fostului edil al Sectorului 1 Dan Tudorache, cu acuzaţii "ridicole".

"În urmă cu câteva ore mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 şi mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianţa Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La două ore după am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupţie în administraţia locală. Un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzaţii ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro. Un dosar în care Marcel Ciolacu a schimbat 4 procurori până a găsit unul din provincie pe care l-a avansat să mă ancheteze (...) iar Alina Gorghiu a ajuns unealta PSD în demolarea Justiţiei", a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Potrivit edilului Sectorului 1, când dosarul va ajunge în instanţă, va demonta "această făcătură".

Clotilde Armand a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 pentru comiterea infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, fiind acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect finanţat cu fonduri europene.

