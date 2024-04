Acidul hialuronic și botoxul, promovate intens pe piața neagră. Riscurile la care se supun pacienții cărora le sunt injectate

Prof. univ. dr. Ana-Maria Oproiu a transmis celor care folosesc aceste produse să fie atenţi să aibă certificat de conformitate.

”Există o promovare a vânzărilor de acid hialuronic şi de toxină pe net. Nu suntem fani ai acestui comerţ. Le explicăm şi rezidenţilor şi tinerilor specialişti că în momentul în care folosesc produse pe partea de estetică, pe parte nechirurgicală este indicat să folosească produse pentru care există un certificat de conformitate şi fără acel certificat nu te acoperă nimeni cu nimic şi producătorul, degeaba ai tu produsul X pe care îl vinde producătorul în România, dacă tu nu ai produsul X luat de la respectivul producător, nu are cum să îţi dea niciun certificat de conformitate. Mai mult, dacă ai o reacţie nedorită la injectarea respectivă, este problema ta de ce rezultat ai şi cum rezolvi acea problemă. Problema ta ca specialist vorbesc”, a declarat Ana-Maria Oproiu pentru un post TV.



Întrebată cine face astfel de intervenţii, Oproiu a răspuns că esteticienii şi dermatologii, în special.

”Tot ce înseamnă intervenţie estetică nechirurgicală o fac esteticienii, dermatologii şi o fac cei de la buco-maxilo-facială. Cei din alte specializări nu fac injectări de acid hialuronic şi stimulatoare de colagen. Neurologii pot face injectările de toxină pentru că fac pe partea patologică, nu pe partea estetică”, a spus Oproiu.

Întrebată, de asemenea, care sunt riscurile dacă pacienţii folosesc substanţe de pe piaţa neagră, medicul a afirmat că medicul ştie de unde provin produsele.

”Medicul ştie de unde sunt produsele venite. Este problema pacientului ce rezultat va avea. Medicul ştie la ce se expune. Iar după ce au diverse probleme, intră şi doresc produsele cu certificate de conformitate”, a adăugat Oproiu.

De asemenea, Ana-Maria Oproiu a explicat cum sunt ambalate şi ce conţin produsele conforme.

”Normal este ca, în momentul în care un produs este desfăcut, produsul are în el niste stickuri. Unul rămâne în fişa pacientului şi al doilea i se dă pacientului şi are un aşa-numit paşaport de frumuseţe şi pacientul poate să meargă la un medic sau la altul şi medicul poate să ştie ce i s-a injectat sau ce tratament şi-a făcut. Există anumite produse care nu pot fi suprapuse peste alte produse sau ai un anumit interval de timp după care se pot face respectivele injectări sau tratamente. Trebuie să recunoaştem că există turism medical şi atunci este bine să am acest paşaport şi pacientul să aibă acest paşaport”, a explicat Ana-Maria Oproiu.

