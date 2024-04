Ce se întâmplă dacă nu plătești amenzile auto primite în străinătate. Parlamentul European a mărit lista sancțiunilor

Parlamentul European a mărit lista sancțiunilor rutiere pentru care primiți obligatoriu amenda acasă, cum ar fi parcatul interzis sau depășirea pe linie continuă. Până acum, în jur de 40% din situațiile în care șoferii încălcau regulile de circulație în țările europene rămâneau nepedepsite pentru că unele state nu trimiteau documentele.

Mulți șoferi români au încălcat regulile de circulație în Europa. Unii au scăpat fără să plătească amenda.

Reporter: Ați primit vreodată amendă în afara țării?

Șofer: „Da!”

Reporter: Pentru ce?

Șofer: „Viteză”.

Reporter: Unde anume?

Șofer: „Statele Unite, Ungaria și nu mai știu pe unde. Le-am spus că mă duc s-o plătesc”.

Reporter: N-ați plătit-o?

Șofer: „Nu, n-am plătit-o”.

Atenție, amenzile ajung totuși în țară, iar dacă nu le plătiți intră evidențele celor de la ANAF care pot merge până la o poprire a contului. Sau în unele țări, la întoarcere veți fi obligați să le plătiți.

Acum, Parlamentul European va introduce un sistem unic pentru toate țările membre UE. De la aplicarea amenzilor până la recuperarea banilor.

Dacă până acum puteam să primim amendă în țară pentru pentru că nu am oprit la culoarea roșie a semaforului, de exemplu, ne-am urcat băuți la volan ori am condus cu viteză, acum lista se mărește. Putem să primim amenda acasă și dacă am fost surprinși că am parcat periculos, am depășit pe linia continuă sau dacă am părăsit locul accidentului.

Unele țări trimiteau și până acum amenzi pentru astfel de încălcări ale legislației, însă altele îi iertau pe șoferi.

Costel Ban, profesor de legislație auto: „Cele vestice sunt mult mai stricte în supravegherea șoferilor și în aplicarea legislației. Nu prea trec cu vederea anumite încălcări, așa cum se întâmplă în alte țări estice. Sunt țări în care aproape fiecare linie continuă este sancționată”.

Totodată, noile norme obligă autoritățile naționale să răspundă prompt cererilor venite din alte state ale Uniunii Europene.

Deputații europeni au hotărât ca statul membru în care se încalcă regulile de circulație are la dispoziție11 luni să trimită amenda șoferului vinovat. Notificarea trebuie să conțină tot felul de detalii, de la context până la cum poate fi depusă o contestație. Până acum nu există niciun termen, iar șoferii se trezeau cu amenzi și la 2, 3 ani după ce se întorceau în țară.

De asemenea, la solicitarea țării unde a avut loc încălcarea, țara de reședință a făptașului poate prelua colectarea amenzilor de circulație.

Vlad Gheorghe, europarlamentar: „De exemplu, dacă un cetățean român primește o amendă în Franța, statul român va putea să colecteze acea amendă pentru că cetățeanul este cetățean român. Cu condiția ca amenda să fie peste 70 de euro și, bineînțeles, cu o a doua condiție, ca statul francez să fie de acord cu asta”.

După ce normele vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor avea la dispoziție 30 de luni pentru a se pregăti să le pună în aplicare.

