Două seriale de succes - „The Fall” și „The Bridge” - pot fi urmărite pe VOYO. Care sunt filmele săptămânii

The Fall (disponibil de vineri, 26 aprilie), cu actrița Gillian Anderson, cunocută din X-files, The Crown, Sex Education - O polițistă aparent rece, dar foarte pasionată(caracterul este similar cu rolul din X-files) se întâlnește cu un tată care este de fapt un criminal în serie din Belfast. Singurul lucru pe care îl împărtășesc este complexitatea lor comună.

The Bridge - Când un cadavru este găsit pe podul dintre Danemarca și Suedia, chiar la graniță, inspectorul danez Martin Rohde și suedeză Saga Norén trebuie să împartă jurisdicția și să lucreze împreună pentru a găsi criminalul.

Filmele săptămânii pe VOYO!

Gunpowder Milkshake - În viața ei tumultoasă de asasin profesionist, Scarlet a fost forțată să o abandoneze pe fiica ei Sam și să fugă. Ani mai târziu, în ciuda înstrăinării, Sam a crescut și ea și a devenit o asasină cu sânge rece. După ce o misiune cu miză mare scapă de sub control, punând o fetiță nevinovată de 8 ani în mijlocul războiului între bande pe care ea l-a declanșat, Sam nu are de ales decât să se răzvrătească. Acest lucru o duce în cele din urmă înapoi la mama ei și la fostele ei partenere asasine, care își unesc forțele într-un război de răzbunare împotriva celor care le-au luat totul.

Drunk Parents - Frank și Nancy sunt un cuplu căsătorit care locuiește într-o casă mare în stil britanic. Își trimit cu mândrie singura fiică la facultate, dar se dovedește că averea familiei nu este nelimitată. Cei doi părinți turmentați încearcă să-și ascundă dificultățile financiare din ce în ce mai mari de fiica lor și de cercul social, apelând la scheme elaborate de cartier.

Mia and the Lion- Mia are 11 ani când dezvoltă o relație extraordinară cu Charlie, un tânăr leu alb născut la ferma părinților ei, în Africa de Sud. Timp de trei ani, vor crește împreună și vor trăi o frumoasă prietenie, dar ea descoperă un adevăr insuportabil: tatăl ei a decis să vândă leul vânătorilor de trofee. Disperată, Mia nu are altă soluție decât să fugă cu Charlie pentru a-l salva.

