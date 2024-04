Bătrân din Capitală păcălit de o femeie care a pretins că e nepoata lui. Dialogul filmat de o cameră instalată de fiica lui

Iar pensionarul a lăsat-o să intre în casa lui și i-a dat 2 mii de lei. Fiica lui instalase chiar cu câteva ore înainte o cameră de supraveghere în garsoniera tatălui ei și așa a aflat de înșelăciune. Familia victimei a făcut plângere la poliție.

Bătrânul în vârstă de 86 de ani ieșise la o plimbare în jurul blocului în momentul în care a fost abordat de o femeie pe stradă. Acesta l-a convins că este una dintre nepoatele lui și că are nevoie urgentă de bani pentru sora ei „Mona” chipurile internată în spital.

Camera de supraveghere instalată de fiica lui în garsoniera victimei chiar cu câteva ore înainte de incident a suprins momentul în care omul intră în casă cu femeia care insistă să îi dea bani.

Pe filmare se vede și cum femeia îl urmărește pe bătrân cu atenție în momentul în care acesta se ridică să ia banii. Inițial omul îi dă o mie de lei, însă femeia care aflase deja de la bătrân că are 2 mii de lei în casă îl convinge să îi dea toți bani sub pretextul că îi aduce înapoi în ziua următoare.



Fiica victimei: „Tatăl meu locuiește la mine în ultima perioadă pentru că starea lui s-a mai degradat puțin din cauza vârstei, dar a vrut să stea câteva zile la el acasă. M-a sunat la vreo 2-3 ore după acest inccident și mi-a spus că s-a întâlnit cu verișoara mea și i-a dat împrumut niște bani. Mi-am dat seama imediat că nu are cum să se întâmple, verișoarele mele nu sunt în oraș, m-am uitat pe cameră și am văzut o persoană străină și l-am sunat înapoi și i-am spus să nu deschidă nimănui”.

Femeia este căutată de polițiști.

