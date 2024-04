Nicușor Dan și-a depus oficial candidatura pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Piedone: ”Nu mă retrag și nu negociez”

Între timp, principalul său contracandidat, conform sondajelor, Cristian Popescu Piedone, a anunțat că nu are de gând să se retragă, așa cum i-au cerut cei de la PSD.

Într-una dintre puținele acțiuni în care s-a afișat alături de partidele de dreapta care îl susțin, Nicușor Dan și-a depus listele cu semnăturile susținătorilor și a anunțat care îi sunt obiectivele pentru un nou mandat.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei: ”După foarte foarte mulţi ani de dezinteres, de liste de investiţii care s-au dus de multe ori în borduri şi panseluţe, e o cale lungă care este înaintea noastră. Poate lucrul cel mai important din campania asta: dincolo de şosele, conducte şi toate cele care ţin de viaţa concretă a bucureştenilor, va fi o luptă de valori, va fi o luptă între oameni care doresc pur şi simplu respectarea legii, care doresc pur şi simplu funcţionarea instituţiilor, care doresc o justiţie corectă şi clanuri care s-au învăţat să sugă de la bugetul statului”.

Pe de altă parte, Cristian Popescu Piedone a ținut să răspundă apelului făcut de liderul PSD, Marcel Ciolacu, care îi sugera să se alăture echipei de la primăria Sectorului 5 și să renunțe astfel la cursa pentru primăria generală a Capitalei.

Cristian Popescu Piedone: ”Nu mă retrag și nu negociez cu nimeni, nu m-a sunat și nu sun pe nimeni. Dacă azi am zis că închei subiectul, închei subiectul, cred că sunt singurul candidat care de la început și până în prezent mi-am menținut verticalitatea, ce am spus aia am făcut.”

Decizia vine într-un moment în care social-democrații mai au de rezolvat o problemă cauzată de ruperea alianței cu liberalii la București.

O parte dintre primarii lor și-au depus candidaturile la birourile electorale în numele alianței, iar acum trebuie să strângă din nou semnături și să depună iarăși actele.

