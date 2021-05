Andreea Raicu a pozat nud și a postat fotografia pe Instagram. Andreea Esca: ”LIKE”

Andreea Raicu și-a surprins admiratorii și urmăritorii de pe pagina sa de Instragram, postând o fotografie nud, care a adunat zeci de mii de aprecieri în mai puțin de 24 de ore de la postare.

Vedeta a transmis că fotografia, alb-negru, în care ea apare complet goală, sprijinită de un perete, a fost realizată de cunoscutul artist Alex Gălman în ”perioada în care eram închiși in casă”.

”We really had fun that day și mă bucur că m-ați convins să pozez fără măști. Le pun la cutia cu momente frumoase din afara zonei de confort că tot ăsta a fost trendul predominant în această perioadă. Mai avem și altele și mai și. Să le postăm sau....?” - a scris Andreea Raicu pe Instagram.

Andreei Esca a fost printre primele persoane care au comentat la postarea lui Raicu, scriind un singur cuvânt, cu litere mari: ”LIKE”.

Nici Mihaela Rădulescu nu s-a lăsat mai prejos, prezentatoarea de la Ferma numind-o ”superbă” pe Andreea Raicu.

Recent, Andreea Raicu a afirmat că s-a redescoperit în ultimii ani, astfel că și-a schimbat prioritățile și abordarea. Ea pune în continuare accent și pe latura fizică, pentru că indiferent de vremurile pe care le trăim, mintea sănătoasă are nevoie și de un trup sănătos.

”Fac mult sport nu neapărat să arăt bine, ci să mă simt bine! Am şi lansat împreună cu antrenorul meu, Florin Cușbă, două programe, unul pentru full body, altul pentru muşchii fesieri.

Sunt 10 antrenamente dedicate acestor zone, de 20-25 de minute, care pot fi făcute acasă, singurul lucru pe care trebuie să îl ai e determinarea. Unul dintre cele mai grele lucruri este mobilizarea” a explicat ea beneficiile mișcării în emisiunea ”Ce se întâmplă, doctore?”, difuzată la PRO TV.

De când nu mai apare la TV, Andreea Raicu câștiga bani frumoși din afacerile sale. Este speaker motivațional, life coach și promotor al unui stil de viață sănătos, cu certificări în tehnici de Mindfulness și meditație.

De asemenea, vedeta vinde cu succes tricouri și hanorace cu mesaje motivaționale, pe site-ul ei.

Andreea Raicu a devenit cunoscută în 1995, la vârsta de 17 ani, după ce a câştigat locul I în cadrul ediţiei naţionale a competiţiei Elite Model Look.