”Super-leguma” care te-ar putea ajuta să ai o viață mai lungă. Patru rețete în care o poți folosi

O plantă leguminoasă face parte din dieta de bază a persoanelor care trăiesc în Zonele Albastre - acele regiuni ale lumii în care oamenii trăiesc până la o vârstă înaintată.

Este vorba de zone din Japonia, Italia, Grecia și Costa Rica, în care oamenii trăiesc în mod obișnuit până la vârsta de 100 de ani.

În dieta de bază a acestor persoane se află un aliment care, spun nutriționiștii, contribuie la o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Fasolea se pare că este planta leguminoasă care ne ajută să avem o viață mai lungă. Autorul cărții „The Blue Zones Solution” susține că fasolea nu lipsește din alimentația persoanelor care trăiesc în Zonele Albastre ale planetei și recomandă să consumăm cel puțin o jumătate de cană pe zi.

„Cred că singurul superaliment care există în lume este fasolea”, a declarat Buettner pentru Hilary Brueck de la Insider.

„Fasolea umilă este o forță nutritivă unică, ieftină și ușor de preparat”, potrivit lui Bonnie Taub-Dix, dietetician înregistrat și autorul cărții „Read It Before You Eat It - Taking You from Label to Table”.

„Fasolea este cel mai subestimat aliment din supermarket. Casa mea are întotdeauna o varietate de fasole pentru că, dacă nu mă pot gândi la ceva de pregătit pentru cină, pot pregăti o mâncare de fasole și știu că are proteine, fibre și carbohidrați. Nu există multe alte alimente ca acesta”, a declarat ea pentru Insider.

Pentru a adăuga un plus de proteine și fibre, Taub-Dix recomandă să folosim fasolea în diverse rețete.

Fasolea ajută, de asemenea, la reducerea risipei de alimente, deoarece are un termen de valabilitate lung.

„Dacă vă îngrijorează timpul de pregătire, renunțați la fasolea uscată și optați pentru fasolea la conservă, care este la fel de sănătoasă și mult mai convenabilă”, a spus Taub-Dix.

Ca să reduceți sarea din fasolea la conservă clătiți bine conținutul înainte de a îl găti. Deși se crede că fasolea poate genera dereglări digestive, fibrele din această plantă leguminoasă poate ajuta la hidratare.

Paste pe bază de fasole

Pentru un plus de fibre și proteine puteți înlocui pastele din făină cu paste făcute din linte sau din năut.

„Un plus de proteine și fibre. Este o modalitate delicată de a începe să mănânci mai multă fasole. Fibrele sunt un nutrient important pentru sănătatea digestivă, iar majoritatea dintre noi nu obținem suficient de mult din ele în dieta noastră”, a spus Taub-Dix.

Puteți servi pastele din fasole în orice fel vă place. Puteți opta fie pentru o salată rece de paste, fie pentru o porție de paste cu sos roșu.

Humus

Humusul este o sursă excelentă de fibre. Se prepară ușor și poate fi consumat în diverse preparate. Îl puteți folosi în salate, în sandvișuri, sau chiar pe post de sos pentru un fel principal.

· Ingrediente: boabe de năut, ulei de măsline, usturoi, tahini, lămâie, apă, sare și piper.

· Mod de preparare: Puneți năutul fiert într-un robot de bucătărie, împreună cu pasta de susan, usturoiul, sucul de lămâie, uleiul de măsline, sarea și piperul. Mixați până când obțineți o pastă omogenă. Dacă este necesar, adăugați puțină apă rece pentru a subția humusul. Transferați humusul într-un bol și decorați-l cu puțin ulei de măsline, boia de ardei dulce și pătrunjel tocat. Serviți humusul cu lipie, legume sau orice altă gustare.

Chili cu fasole

Rețeta de chili cu fasole este ușor de făcut și extrem de hrănitoare. Puteți folosi o mulțime de condimente și de alte legume pentru a adăuga un plus de culoare și savoare în farfurie.

· Ingrediente: fasole roșie, roșii tocate, ceapă, usturoi. Opțional: porumb, ardei iute, ardei gras. Condimente: pudră de chili, cimbru, oregano, boia de ardei dulce, piper, sare.

· Mod de preparare: Încingeți puțin ulei într-o cratiță mare și puneți ceapă tocată și usturoi la călit, împreună cu alte legume preferate. După ce se gătesc legumele pot fi adăugate roșiile tocate și fasolea. Adăugați condimentele, lăsați chili-ul să fiarbă la foc mic timp de aproximativ 30-45 de minute sau până când aromele sunt bine îmbinate și chili-ul este gata. Puteți servi chilli cu brânză fărămițată și ceapă verde tocată mărunt, împreună cu tortilla.

Supă cremă de fasole

Fasolea este o alternativă bună pentru masa de seară. Supa de fasole, spre exemplu, este o rețetă versatilă, extrem de simplă de preparat.

· Ingrediente: o cană de fasole albă fiartă, o ceapă mare, usturoi, morcovi, țelină, supă de legume, ulei de măsline. Opțional: smântână de gătit, pătrunjel, fulgi de chili.

· Mod de preparare: Adaugați fasolea fiartă într-o oală, împreună cu supa de legume și celelalte ingrediente. Lăsați să fiarbă timp de aproximativ 15-20 de minute sau până când legumele sunt moi și bine gătite. Folosind un blender de mână pasați bine supa supa, până când obțineți o consistență cremoasă. Opțional puteți folosi smântână pentru gătit și puțin unt pentru un plus de savoare.

