Posibilul vicepreședinte al lui Trump, criticat aspru, după ce a recunoscut că și-a ucis animalul. „Am urât acel câine”

Fapta a fost recunoscută într-o carte, unde scrie și că a ucis o capră indisciplinată, în aceeași zi, în timpul sezonului de vânătoare, scrie The Guardian.

Alyssa Farah Griffin, o angajată a Casei Albe a lui Trump, a declarat: „Sunt o iubitoare de câini și sunt sincer îngrozită de fragmentul lui Kristi Noem. Îmi doresc să nu-l fi citit. Un câine de 14 luni este încă un cățeluș și poate fi dresat. O mare parte din comportamentul rău al câinilor este lipsa unui dresaj adecvat din partea oamenilor. Câinii sunt un dar de la Dumnezeu. Ei sunt o reflectare a iubirii Sale necondiționate. Oricine ar răni inutil un animal pentru că este incomod are nevoie de ajutor”.

The Guardian a dezvăluit povestea lui Noem, care este cuprinsă într-o carte care va fi lansată luna viitoare. În cartea „No Going Back: The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward” (Adevărul despre ceea ce este greșit în politică și cum să ducem America înainte), Noem descrie frustrările sale cu Cricket, un pointer în vârstă de 14 luni care, potrivit lui Noem, a stricat o vânătoare de fazani și a ucis găinile unei familii vecine.

„Am urât acel câine”, scrie Noem, spunând că Cricket era „imposibil de dresat... periculos” și „mai puțin decât lipsit de valoare... ca și câine de vânătoare”.

„În acel moment”, spune Noem, „mi-am dat seama că trebuie să o eutanasiez”.

Noem descrie că a dus-o pe Cricket la o groapă de pietriș de la ferma sa și a împușcat-o. În mod remarcabil, Noem descrie apoi cum a ales să ucidă și o capră indisciplinată, fără nume și fără castre, mai întâi greșind treaba, apoi ucigând animalul cu un glonț.

Vestea a agitat cursa pentru a fi numită candidată la funcția de vicepreședinte a lui Donald Trump, prezumtivul candidat republican la președinție, al cărei susținătoare înfocată este Noem.

Sarah Matthews, o altă consilieră a lui Trump devenită opozantă, a declarat: „Când am văzut tweet-uri despre Kristi Noem care și-a ucis cățelul, m-am gândit: «La naiba, una dintre echipele celorlalți candidați la funcția de vicepreședinte a găsit niște opo», până când mi-am dat seama că EA a scris despre asta în cartea SA. Nu știu de ce s-ar lăuda cineva cu așa ceva, dacă nu este bolnav și pervers”.

Campania de realegere a lui Joe Biden a profitat de poveste, postând pe Twitter imagini cu președintele și vicepreședintele său, Kamala Harris, interacționând fericit cu câinii. Comitetul Național Democrat, între timp, a calificat cuvintele lui Noem drept „cu adevărat tulburătoare și îngrozitoare”.

„Mesajul nostru este clar și simplu”, a declarat DNC. „Dacă vreți oficiali aleși care nu se laudă cu uciderea brutală a animalelor lor de companie ca parte a turneului lor autopromoțional de promovare a cărții, atunci ascultați-i pe proprietarii noștri - și votați democrat.”

Dan Lussen, un dresor de câini de vânătoare, a declarat pentru Rolling Stone că un câine de 14 luni este un „bebeluș care nu știe mai bine”, adăugând că câinii indisciplinați sunt rezultatul lipsei de îndrumare, dresaj sau disciplină din partea stăpânului.

