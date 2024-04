Ramona Strugariu, copreşedinte REPER, şi-a lansat candidatura la funcţia de primar al municipiului Cluj-Napoca

"Am intrat în politică tocmai ca să putem să construim pentru România, pentru Cluj-Napoca şi pentru Cluj acea viziune europeană despre care am învăţat ani şi ani la rând. Am nouă ani de experienţă în instituţii europene şi am lucrat politici publice europene cu oameni în negocieri foarte grele şi cred că nimic nu-i imposibil dacă există această voinţă politică, să schimbi lucrurile, de la lucrurile care par foarte mici şi care sunt nevoi directe ale oamenilor şi care sunt uitate, până la marile proiecte de infrastructură şi tot ce înseamnă investiţii grandioase, dar care e foarte bine să nu rămână doar pe hârtie, despre care trebuie să discutăm realist şi lucid şi care sunt priorităţile. (...) Am vrut şi vreau să aduc în continuare această experienţă la Cluj", a declarat Ramona Strugariu, potrivit Agerpres.

Printre altele, aceasta a spus că îşi doreşte o administraţie deschisă şi transparentă.

"Vreau să fim ascultaţi şi vreau să ascultăm, să fim permanent conectaţi la oameni", a precizat ea.

Strugariu a adăugat că intenţionează să înfiinţeze, în primele şase luni de mandat, un "consiliu consultativ permanent cu societatea civilă, cu experţi clujeni, cu mediul academic, dar şi cu experţi europeni".

La eveniment au fost prezenţi şi Dacian Cioloş, europarlamentar şi candidatul care deschide lista Partidului REPER la europarlamentare, şi Dragoş Pîslaru, copreşedintele REPER.

