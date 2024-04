Biden a mărturisit că a luat în considerare să se sinucidă după ce soția și fiica lui au murit într-un accident

Într-un interviu, Joe Biden a dezvăluit că a luat în considerare să se sinucidă după ce soția sa, Neilia, și fiica lor de 13 luni, Naomi, au murit în decembrie 1972.

„Nu beau. Niciodată nu am băut. Dar atunci am stat și m-am gândit să scot o sticlă de whiskey. Și m-am gândit, de fapt, că nu trebuie să fii nebun ca să te sinucizi. Dacă ai fost în vârful muntelui crezi că nu vei mai fi niciodată acolo. Pentru un moment scurt m-am gândit să merg la podul Delaware Memorial și să sar, dar am doi copii”, a povestit Biden.

Interviul live acordat pentru un post de radio în New York a fost o surpriză pentru ascultători deoarece nu fusese anunțat înainte.

