Salată de paste rece în stil italian. Rețeta simplă și colorată pentru o cină rapidă

Această salată italiană cu paste este alegerea ideală pentru un picnic, un grătar, o petrecere de vară sau o cină rapidă.
Se prepară în mai puțin de 20 de minute și combină ingrediente proaspete și pline de savoare, precum roșii cherry, mozzarella proaspătă, măsline și paste delicioase. Toate ingredientele sunt amestecate cu un dressing italian aromat, ușor acrișor, care le completează perfect gustul.
Ce forme de paste funcționează cel mai bine în salate
Pentru o salată reușită, alegerea tipului de paste este foarte importantă. Pastele trebuie să își păstreze forma după fierbere și să aibă suficientă suprafață pentru a reține dressingul și celelalte ingrediente. De asemenea, ar trebui să fie ușor de luat cu furculița și să aibă o formă care să ofere o textură plăcută.
Din acest motiv, pastele cavatappi sunt considerate una dintre cele mai bune alegeri pentru salata de paste. Denumirea lor înseamnă „tirbușon” în italiană și descrie perfect forma spiralată a acestui tip de paste.
Datorită spiralelor și striațiilor, cavatappi rețin foarte bine dressingul. Acesta nu rămâne doar la suprafață, ci pătrunde și în interiorul pastelor, astfel încât fiecare înghițitură este plină de aromă, fără ca dressingul să se adune pe fundul bolului.
În același timp, aceste paste sunt suficient de consistente pentru a nu se înmuia rapid, dar și suficient de mici pentru a putea fi combinate ușor cu legumele, brânza sau alte ingrediente din salată.
Un alt truc pentru o salată de paste reușită este să fierbi pastele cu unul-două minute mai puțin decât timpul indicat pe ambalaj. Ele vor continua să absoarbă dressingul după ce sunt amestecate cu celelalte ingrediente, iar astfel își vor păstra textura și nu vor deveni moi sau lipicioase.
Cum răcești pastele fără să devină lipicioase sau gumate
Sărează apa în care fierb pastele
Sarea nu împiedică pastele să se lipească, însă le oferă mai mult gust. Adaugă aproximativ o lingură de sare în apă, după ce aceasta începe să fiarbă.
Dacă pregătești un sos pentru paste, nu arunca apa în care au fiert. Datorită amidonului eliberat de paste și sării, aceasta poate fi folosită pentru a lega și îmbunătăți textura sosului.
Adaugă pastele doar în apă clocotită
Pentru o fierbere uniformă, pastele trebuie puse în oala cu apă doar după ce aceasta a ajuns la punctul de fierbere.
Ordinea corectă este:
• umple oala cu apă;
• adu apa la fierbere;
• adaugă sarea;
• pune pastele în apă.
Amestecă pastele în timpul fierberii
Unul dintre cele mai importante lucruri este să amesteci pastele imediat după ce le-ai pus în apă și apoi de câteva ori pe parcursul fierberii. Astfel, amidonul nu apucă să le lipească între ele, iar pastele se gătesc uniform.
Nu le lăsa să stea după fierbere
Dacă pastele rămân mult timp în strecurătoare după ce au fost scurse, ele continuă să se gătească și pot deveni lipicioase sau gumate.
Ideal este ca sosul să fie gata în același timp cu pastele, astfel încât acestea să fie amestecate imediat și servite cât sunt calde.
Poți folosi puțin ulei sau unt, dar doar în anumite situații
Unii bucătari recomandă adăugarea unei cantități mici de ulei în apa de fierbere. Este o metodă perfectă pentru salata de paste. Când vrei să le folosești, încălzește-le rapid turnând peste ele apă clocotită. Aceasta va îndepărta excesul de ulei și va readuce pastele la o textură plăcută.
Combinații de ingrediente pentru salată cu paste. Idei de rețete
Ingrediente pentru salata de paste
Paste
Fusilli, cavatappi sau rotini sunt cele mai potrivite, deoarece dressingul pătrunde foarte bine în spiralele și striațiile lor. Totuși, poți folosi orice tip de paste scurte, precum penne, farfalle sau alte variante similare.
Roșii cherry
Roșiile cherry sunt dulci și zemoase, însă poți folosi orice soi de roșii care își păstrează fermitatea după coacere, cum ar fi Roma sau roșiile tip grape.
Ardei gras
Poți alege orice culoare. Ardeiul roșu este cel mai dulce, în timp ce celelalte soiuri au un gust mai pronunțat. Și ardeii baby sunt o alegere potrivită, oferind un plus de dulceață.
Șalotă
Șalota adaugă aroma specifică cepei, dar într-o formă mai delicată. Poate fi înlocuită cu ceapă verde, arpagic sau aproximativ jumătate de ceapă roșie.
Măsline
Măslinele adaugă un gust ușor sărat. Soiul Kalamata are o aromă intensă, însă sunt potrivite și măslinele Castelvetrano, care au un gust mai delicat și o textură untoasă. Poți folosi și un amestec din mai multe tipuri.
Pepperoncini
Ardeii pepperoncini oferă un gust acrișor, ușor picant și specific legumelor murate. Dacă nu îți place mâncarea picantă, îi poți înlocui cu castraveciori murați (cornichons).
Salam
Salamul adaugă un plus de savoare și consistență. Poți folosi orice tip de salam uscat sau alt mezel maturat. Pentru o variantă vegetariană, renunță la salam și înlocuiește-l cu roșii uscate.
Mozzarella
Mozzarella oferă salatei o textură cremoasă. Dacă dorești o variantă fără lactate, o poți omite. Ca alternativă cu un conținut mai redus de lactoză, poți folosi parmezan sau Pecorino ras.
Verdețuri proaspete
Pătrunjelul și busuiocul sunt combinația clasică pentru o salată în stil italian. De asemenea, poți folosi mărar, mentă, tarhon sau alte ierburi aromatice proaspete.
Ingrediente pentru dressing
Ulei de măsline extravirgin
Este baza dressingului, de aceea este recomandat un ulei de măsline extravirgin de calitate, deoarece aroma lui va fi absorbită de paste.
Oțet din vin alb
Oferă dressingului o aciditate plăcută. Poate fi înlocuit cu oțet din vin roșu sau oțet de șampanie.
Condimente
• usturoi proaspăt, pentru un plus de aromă;
• oregano uscat, pentru gustul specific bucătăriei mediteraneene;
• fulgi de ardei iute, pentru o notă ușor picantă;
• piper negru proaspăt măcinat;
• sare, pentru a evidenția aromele dressingului și ale salatei.
Rețete de salate reci cu paste
Salată italiană clasică cu paste
Ingrediente
• 300 g fusilli sau rotini
• 150 g mozzarella mini
• 150 g salam uscat sau pepperoni
• 200 g roșii cherry
• 1 castravete
• 1 ardei gras roșu
• 100 g măsline Kalamata
• 80 g pepperoncini
• pătrunjel și busuioc proaspăt
Dressing
• ulei de măsline extravirgin
• oțet din vin roșu
• usturoi
• oregano
• sare
• piper
Salată de paste Caprese
Ingrediente:
• 300 g paste farfalle
• 250 g mozzarella
• 250 g roșii cherry
• busuioc proaspăt
• rucola (opțional)
Dressing:
• ulei de măsline extravirgin
• glazură de oțet balsamic
• sare
• piper
Salată mediteraneană cu paste și pesto
Ingrediente:
• 300 g penne
• 150 g pesto de busuioc
• 150 g mozzarella
• 150 g roșii cherry
• 80 g măsline verzi
• 50 g parmezan ras
• semințe de pin prăjite
• busuioc proaspăt
Salată de paste cu ton
Ingrediente:
• 300 g fusilli
• 2 conserve de ton în ulei
• 200 g roșii cherry
• 150 g porumb
• măsline negre
• ceapă roșie
• pătrunjel
Dressing:
• ulei de măsline
• suc de lămâie
• oregano
• sare
• piper
Cât timp rezistă la frigider și cum o reîmprospătezi înainte de servire
Salata de paste se păstrează bine și poate fi consumată și în zilele următoare. În general, aceasta rezistă între trei și cinci zile la frigider, dacă este depozitată corespunzător într-un recipient închis ermetic.
Totuși, durata de păstrare depinde și de modul în care a fost manipulată. Dacă salata a stat la temperatura camerei mai mult de două ore, nu mai este recomandat să fie consumată, deoarece există riscul dezvoltării bacteriilor.
În zilele foarte călduroase, când temperatura depășește 32°C, acest interval se reduce la aproximativ o oră, cu excepția situației în care salata este păstrată permanent pe gheață sau într-un recipient frigorific.
Nu doar temperatura influențează cât timp rămâne bună salata de paste. Modul în care este preparată și ingredientele folosite joacă, de asemenea, un rol important.
Chiar dacă pastele sunt fierte și răcite corect, ingrediente precum maioneza, lactatele, carnea sau fructele de mare pot reduce perioada în care preparatul poate fi consumat în siguranță.
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