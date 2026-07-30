Salată de paste rece în stil italian. Rețeta simplă și colorată pentru o cină rapidă

Se prepară în mai puțin de 20 de minute și combină ingrediente proaspete și pline de savoare, precum roșii cherry, mozzarella proaspătă, măsline și paste delicioase. Toate ingredientele sunt amestecate cu un dressing italian aromat, ușor acrișor, care le completează perfect gustul.

Ce forme de paste funcționează cel mai bine în salate

Pentru o salată reușită, alegerea tipului de paste este foarte importantă. Pastele trebuie să își păstreze forma după fierbere și să aibă suficientă suprafață pentru a reține dressingul și celelalte ingrediente. De asemenea, ar trebui să fie ușor de luat cu furculița și să aibă o formă care să ofere o textură plăcută.

Din acest motiv, pastele cavatappi sunt considerate una dintre cele mai bune alegeri pentru salata de paste. Denumirea lor înseamnă „tirbușon” în italiană și descrie perfect forma spiralată a acestui tip de paste.

Datorită spiralelor și striațiilor, cavatappi rețin foarte bine dressingul. Acesta nu rămâne doar la suprafață, ci pătrunde și în interiorul pastelor, astfel încât fiecare înghițitură este plină de aromă, fără ca dressingul să se adune pe fundul bolului.

În același timp, aceste paste sunt suficient de consistente pentru a nu se înmuia rapid, dar și suficient de mici pentru a putea fi combinate ușor cu legumele, brânza sau alte ingrediente din salată.

Un alt truc pentru o salată de paste reușită este să fierbi pastele cu unul-două minute mai puțin decât timpul indicat pe ambalaj. Ele vor continua să absoarbă dressingul după ce sunt amestecate cu celelalte ingrediente, iar astfel își vor păstra textura și nu vor deveni moi sau lipicioase.

Cum răcești pastele fără să devină lipicioase sau gumate

Sărează apa în care fierb pastele

Sarea nu împiedică pastele să se lipească, însă le oferă mai mult gust. Adaugă aproximativ o lingură de sare în apă, după ce aceasta începe să fiarbă.

Dacă pregătești un sos pentru paste, nu arunca apa în care au fiert. Datorită amidonului eliberat de paste și sării, aceasta poate fi folosită pentru a lega și îmbunătăți textura sosului.

Adaugă pastele doar în apă clocotită

Pentru o fierbere uniformă, pastele trebuie puse în oala cu apă doar după ce aceasta a ajuns la punctul de fierbere.

Ordinea corectă este:

• umple oala cu apă;

• adu apa la fierbere;

• adaugă sarea;

• pune pastele în apă.

Amestecă pastele în timpul fierberii

Unul dintre cele mai importante lucruri este să amesteci pastele imediat după ce le-ai pus în apă și apoi de câteva ori pe parcursul fierberii. Astfel, amidonul nu apucă să le lipească între ele, iar pastele se gătesc uniform.

Nu le lăsa să stea după fierbere

Dacă pastele rămân mult timp în strecurătoare după ce au fost scurse, ele continuă să se gătească și pot deveni lipicioase sau gumate.

Ideal este ca sosul să fie gata în același timp cu pastele, astfel încât acestea să fie amestecate imediat și servite cât sunt calde.

Poți folosi puțin ulei sau unt, dar doar în anumite situații

Unii bucătari recomandă adăugarea unei cantități mici de ulei în apa de fierbere. Este o metodă perfectă pentru salata de paste. Când vrei să le folosești, încălzește-le rapid turnând peste ele apă clocotită. Aceasta va îndepărta excesul de ulei și va readuce pastele la o textură plăcută.