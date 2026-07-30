Se fac ultimele lucrări la platforma "e-Sănătatea Mea" pentru aceste funcții, spun cei de la Casa Naționale de Asigurări de Sănătate. Noul sistem informatic este realizat cu bani din PNRR.

Accesul în platforma "e-Sănătatea Mea" se va face pe baza unui cont personal, creat cu nume de utilizator și parolă sau prin intermediul sistemului național de identitate digitală RO e-ID.

Simulare: ”Click pe programează-te, alegem specialitatea, ce tip de serviciu dorim, în cazul acesta consultație, selectăm perioada când dorim să facem programarea, avem o preconfirmare să verificăm datele, dau click pe confirmă și programarea este gata”.

Corespondent ProTV: ”Un alt modul al platformei îl reprezintă formularele medicale, unde pacientul va avea acces la toate biletele sale de trimitere, scrisorile medicale, le va putea vizualiza și salva în format PDF. Apoi istoricul rețetelor, unde va putea vedea ce tratamente i-au fost prescrise într-o anumită perioadă. Există și un modul care îi va arata cât a cheltuit statul pentru tratamentele și intervențiile pe care le-avut de-a lungul timpului”.

Radu Gănescu, președinte COPAC: ”Putem să avem investigațiile și într-un sistem digital, nu trebuie să umblăm cu biblioraftul după noi atunci când mergem la o anumită specialitate la un medic sau când ne întoarcem la medicul de famile”.

În prima etapă, în portal vor fi medicii din ambulatoriile de specialitate aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, ulterior medicii de familie și spitalele.

Platforma ”e-Sănătatea Mea” a costat 100 de milioane de euro, din banii PNRR

Conf. univ. dr. Ștefan Busnatu, medic primar cardiolog: ”Pe lângă acest pas de a face niște programări, trebuie să vedem dosarul electronic de sănătate al pacientului, e important să știm că omul când intră în această platformă își regăsește datele medicale și că sunt folosite pentru îngrijirea acestuia”.

Dosarul medical va fi ultimul modul pus în funcțiune și cel mai probabil nu va fi gata în septembrie.

Dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS: ”Deși exista o obligație a furnizorilor de servicii de a raporta date în DES, lucrul acesta nu s-a făcut. Le vom migra pe celea care există și vom da posibilitatea pacientului să le încarce datele relevante pe care dorește să le partajeze cu medici”.

În acest moment, platforma este în teste în mai multe cabinete din ambulatoriu din Spitalul Județean de Urgență Bihor.

Noul sistem informatic al CNAS a costat 100 de milioane de euro, iar banii au venit prin Planul Național de Redresare și Reziliență.