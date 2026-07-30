Peste 2.000 de migranți au traversat înot în câteva ore granița spre Ceuta. Autoritățile cer intervenția armatei în Spania

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Migranti ceuta spania 2
X

Mii de migranți au intrat în enclava spaniolă Ceuta din Maroc, provocând o criză umanitară și de securitate la frontiera dintre Uniunea Europeană și Africa.

autor
Aura Trif

Potrivit televiziunii publice spaniole TVE, între 2.000 și 3.000 de persoane au trecut granița în doar câteva ore, înotând în jurul barierelor de coastă sau folosind digurile de protecție pentru a ajunge pe teritoriul spaniol, relatează sundayguardianlive.com.

Acesta este unul dintre cele mai ample valuri de migrație care au afectat orașul autonom Ceuta de la criza din mai 2021, când aproximativ 10.000 de migranți au trecut frontiera într-un timp foarte scurt.

Imagini surprinse în zona punctului de trecere Tarajal arată grupuri numeroase de oameni, în principal tineri marocani, dar și familii cu copii, îndreptându-se spre oraș și scandând lozinci prin care își celebrau intrarea pe teritoriul european.

Migranții au trecut înot și prin zona digurilor

Potrivit Gărzii Civile spaniole, majoritatea migranților au ajuns în Ceuta pe mare, traversând zona digului Tarajal. Unii au reușit să forțeze porți ale gardului de frontieră, însă cei mai mulți au înotat folosind colaci gonflabili și dispozitive improvizate de plutire.

Numărul mare de persoane sosite într-un interval foarte scurt a depășit capacitatea centrelor de primire, iar sute de migranți au fost nevoiți să rămână în aer liber.

Autoritățile locale avertizează că infrastructura orașului este suprasolicitată, iar serviciile de urgență și cele publice întâmpină dificultăți în gestionarea situației.

Autoritățile spaniole și marocane au mobilizat forțe suplimentare

Forțele de ordine spaniole au trimis efective suplimentare pentru a securiza principalele căi de acces și pentru a controla mulțimile.

Echipele medicale și serviciile de urgență au distribuit apă, pături și au acordat îngrijiri persoanelor epuizate sau aflate în hipotermie după traversarea apelor reci.

În paralel, autoritățile spaniole colaborează cu cele marocane pentru a limita noi treceri ale frontierei. Rabatul a mobilizat forțe de poliție suplimentare în apropierea graniței pentru a împiedica alte tentative de trecere.

Liderul regional cere intervenția armatei

Președintele guvernului regional din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a declarat stare de urgență umanitară și socială și a solicitat Guvernului de la Madrid să trimită armata la frontieră și să declare stare de urgență la nivel național.

„Ne confruntăm cu o situație disperată, care necesită un răspuns imediat și ferm din partea Guvernului central”, a declarat acesta.

Deocamdată, Ministerul de Interne al Spaniei a refuzat să declare stare de urgență națională, argumentând că actualul val de migrație nu este încadrat de legislație drept o amenințare directă la adresa securității naționale.

Totuși, autoritățile de la Madrid au anunțat că instituțiile statului coordonează intervenția, iar ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urmează să se deplaseze la Ceuta pentru a evalua situația din teren.

O rachetă rusească a intrat în spațiul aerian al Poloniei, țară membră NATO, și a căzut pe câmp

Sursa: StirilePROTV

Etichete: migranti, Spania, maroc, alerta,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Citește și...
Stiri Turism
Satul-fantomă din Spania readus la viață după aproape 50 de ani. De ce l-a închis dictatorul Francisco Franco

Satul El Acebuchal a fost redescoperit abia la sfârșitul anilor ’90 și readus la viață. Micul sat cu case albe a fost, timp de sute de ani, un loc unde negustorii ambulanți se întâlneau și transportau mărfuri între Costa del Sol și Granada.
Stiri externe
Nou val de caniculă în Europa. Incendiile continuă să facă ravagii în Franța, Spania, Portugalia și Grecia

Un nou val de caniculă s-a abătut peste Franța, inclusiv în zonele pârjolite în ultima săptămână. Departamentele Gironde și Landes vor rămâne și joi sub cod galben de arșiță, ceea ce sporește riscul aprinderii unor focare abia lichidate.
Stiri Diverse
Despăgubiri de aproape 300.000 de euro pentru văduva unui pompier care a murit din cauza expunerii la azbest, în Spania

Familia unui fost pompier din Spania, care a murit din cauza unui cancer asociat expunerii la azbest, va primi aproape 300.000 de euro despăgubiri, după o decizie a instanței.

Recomandări
Stiri Sanatate
Cum se vor putea programa românii la medic din noua platformă ”e-Sănătatea Mea”

Din luna septembrie, pacienții vor putea să își programeze online vizitele în ambulatoriile de specialitate din sistemul public. Apoi, doctorii vor putea emite rețete electronice și scrisori medicale direct prin noua platformă. 

Știri Actuale
Debitul Dunării se apropie de un nivel critic. Ce riscă România dacă va fi oprit și reactorul 2 de la centrala Cernavodă

Este alertă pe piața energiei. Autoritățile au amânat deocamdată decizia de a opri și reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă, din cauza debitului scăzut al Dunării. Însă pericolul nu a trecut, dimpotrivă. 

Stiri Sport
FK Auda - FCSB 4-1. Rușine istorică: ”Roș-albaștrii”, eliminați din Europa cu 7-3 la general de o echipă necunoscută

FCSB a fost învinsă și în meciul retur din Conference League, după ce în prima manșă a pierdut cu 3-2, iar ”roș-albaștrii” suferă o eliminare rușinoasă din Europa. Meciul FK Auda - FCSB s-a terminat cu scorul de 4-1, un neveromisil 7-3 la general.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Iulie 2026

47:32

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iulie 2026

01:45:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cristiano Bergodi, părere sinceră despre portarul Michail, după prestația din partida Brann – U Cluj

Sport

CFR Cluj - Alashkert 3-0 | Ardelenii s-au calificat în turul 3 preliminar Conference League