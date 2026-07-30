Peste 2.000 de migranți au traversat înot în câteva ore granița spre Ceuta. Autoritățile cer intervenția armatei în Spania

Imagini surprinse în zona punctului de trecere Tarajal arată grupuri numeroase de oameni, în principal tineri marocani, dar și familii cu copii, îndreptându-se spre oraș și scandând lozinci prin care își celebrau intrarea pe teritoriul european.

Acesta este unul dintre cele mai ample valuri de migrație care au afectat orașul autonom Ceuta de la criza din mai 2021, când aproximativ 10.000 de migranți au trecut frontiera într-un timp foarte scurt.

Potrivit televiziunii publice spaniole TVE, între 2.000 și 3.000 de persoane au trecut granița în doar câteva ore, înotând în jurul barierelor de coastă sau folosind digurile de protecție pentru a ajunge pe teritoriul spaniol, relatează sundayguardianlive.com .

Migranții au trecut înot și prin zona digurilor

Potrivit Gărzii Civile spaniole, majoritatea migranților au ajuns în Ceuta pe mare, traversând zona digului Tarajal. Unii au reușit să forțeze porți ale gardului de frontieră, însă cei mai mulți au înotat folosind colaci gonflabili și dispozitive improvizate de plutire.

Numărul mare de persoane sosite într-un interval foarte scurt a depășit capacitatea centrelor de primire, iar sute de migranți au fost nevoiți să rămână în aer liber.

Autoritățile locale avertizează că infrastructura orașului este suprasolicitată, iar serviciile de urgență și cele publice întâmpină dificultăți în gestionarea situației.

Autoritățile spaniole și marocane au mobilizat forțe suplimentare

Forțele de ordine spaniole au trimis efective suplimentare pentru a securiza principalele căi de acces și pentru a controla mulțimile.

Echipele medicale și serviciile de urgență au distribuit apă, pături și au acordat îngrijiri persoanelor epuizate sau aflate în hipotermie după traversarea apelor reci.

În paralel, autoritățile spaniole colaborează cu cele marocane pentru a limita noi treceri ale frontierei. Rabatul a mobilizat forțe de poliție suplimentare în apropierea graniței pentru a împiedica alte tentative de trecere.

Liderul regional cere intervenția armatei

Președintele guvernului regional din Ceuta, Juan Jesús Vivas, a declarat stare de urgență umanitară și socială și a solicitat Guvernului de la Madrid să trimită armata la frontieră și să declare stare de urgență la nivel național.

„Ne confruntăm cu o situație disperată, care necesită un răspuns imediat și ferm din partea Guvernului central”, a declarat acesta.

Deocamdată, Ministerul de Interne al Spaniei a refuzat să declare stare de urgență națională, argumentând că actualul val de migrație nu este încadrat de legislație drept o amenințare directă la adresa securității naționale.

Totuși, autoritățile de la Madrid au anunțat că instituțiile statului coordonează intervenția, iar ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urmează să se deplaseze la Ceuta pentru a evalua situația din teren.