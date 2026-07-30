Farfuriile au fost umplute după ce turiștii luaseră deja micul dejun, nu în locul acestuia. Cazul a fost prezentat și analizat de Adrian Gorpin pe site-ul FunkyTravel.ro.

Imaginile surprind mai multe farfurii încărcate cu mezeluri, brânzeturi, crenvurști și produse de patiserie, pregătite pentru a fi duse în camera hotelului. Cantitatea totală de alimente era de aproximativ 2,6 kilograme.

De ce hotelurile nu permit scoaterea mâncării din restaurant

Dincolo de reacțiile și glumele iscate după ce au fost publicate online, situația deschide o discuție despre regulile hotelurilor care oferă mic dejun în sistem bufet și despre responsabilitatea turiștilor atunci când aleg să scoată mâncarea din restaurant.

În sistemul bufet, turiștii pot consuma, în general, atât cât doresc, în limita programului și a regulilor hotelului. Problema apare atunci când preparatele sunt luate în afara spațiului destinat servirii mesei.

Alimentele sunt pregătite pentru a fi consumate în restaurant, unde hotelul poate controla condițiile de păstrare, temperatura și timpul de expunere. După ce acestea sunt duse în cameră, în mașină sau pe plajă, unitatea nu mai poate garanta modul în care sunt depozitate.