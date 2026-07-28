În urmă cu o săptămână, FCSB a pierdut, pe arena din Ghencea, prima manşă a turului secund preliminar din Conference League, în fața echipei letone FK Auda, scor 2-3. De această dată, meciul decisiv FK Auda - FCSB se va disputa joi, de la ora 19:00, în exclusivitate pe VOYO.

Dacă va reuși să se califice mai departe, clubul lui Gigi Becali va încasa o sumă importantă de bani, circa 3,17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani.

O victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro, scrie Sport.ro.

Dacă se va califica în faza următoare a competiției, FCSB va înfrunta câștigătoarea ”dublei” dintre NK Aluminij - Dinamo City (1-1 în tur).

Mai mult, înainte de returul cu FCSB, FK Auda a învins-o pe BFC Daugavpils cu scorul de 1-0, duminică seara, pe teren propriu, în etapa a 24-a primei ligi de fotbal din Letonia. A bifat, astfel, a treia victorie consecutivă în Cupa Letoniei, Conference League şi Virsliga