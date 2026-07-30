Restaurantul este ideal pentru iubitorii grătarelor premium din Comunitatea Madrid și este recunoscut pentru faptul că oferă o experiență potrivită pentru două persoane, relatează elespanol.com.

Cu bucăți de carne de înaltă calitate, prețurile se situează între aproximativ 35 și 75 de euro, atrăgând astfel sportivi și actori precum Toni Acosta, care îl consideră, de asemenea, unul dintre restaurantele sale preferate.

Acest local madrilen a obținut distincția „Solete de Famosos” oferită de Guía Repsol în 2026, fiind descris astfel: „Un clasic tradițional specializat în carne, cu un meniu nu foarte extins, dar bine ales, care și-a păstrat cu succes specialitățile de-a lungul anilor.”

Sub semnătura lui Cata Lupu

În spatele succesului acestui grătar se află Aurelian Catalin Lupu, cunoscut drept „Cata”, care este bucătar-șef și somelier.

Cata a ajuns în Spania din România în 2003, la doar 25 de ani și fără experiență profesională.

După ce a trecut prin mai multe locuri de muncă, și-a perfecționat tehnica la istoricul grătar Torreón de Tordesillas, înainte de a-și deschide propriul proiect alături de fratele său Stefan:

„Acolo, alături de mari enologi ai Spaniei, am început să dobândesc cunoștințele mele despre grătare și vinuri.”, a precizat el.

„De-a lungul anilor, am selectat și am transformat ceea ce a rezonat cu mine, eliminând ceea ce nu îmi aducea valoare.”, a mai spus el.

O selecție de carne premium și maturări extreme

Selecția produselor este principalul element de identitate al restaurantului, acesta colaborând cu furnizori de elită precum LYO și Discarlux.

Clienții pot alege dintre o varietate impresionantă de bucăți de carne, fiecare prezentând detalii despre rasa animalului, vârsta și alimentația acestuia.

Printre cele mai apreciate tipuri de carne din restaurant se numără:

-Wagyu japonez A5: una dintre cele mai căutate și apreciate cărnuri din lume.

-Vită galiciană și din nordul Portugaliei: bucăți selectate cu mare atenție.

-Vită central-europeană: cu maturări între 40 și 80 de zile, iar în unele cazuri depășind chiar 150 de zile.

-Black Angus Prime: provenită din Statele Unite, precum și Angus argentinian crescut în libertate.

Oferta este completată de preparate clasice, precum crochete făcute în casă, momițe de miel cu usturoi și morcilla (un preparat tradițional spaniol asemănător cu sângeretele).

Situată în spatele unei fațade discrete, care lasă să se simtă aroma jarului încă de la intrare, localul oferă o atmosferă liniștită, profesională și elegantă.

Cu aproape douăzeci de ani de activitate, grătarul păstrează aceeași filozofie de la început: atenție meticuloasă la fiecare detaliu și respect absolut pentru produs.