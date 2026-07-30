Norvegienii au deschis scorul în minutul 8, prin Castro, apoi acelaşi jucător a trimis peste poartă, de la distanţă, în minutul 22, scrie News.ro. Clujenii au replicat prin golul egalizator, reuşit de Jovo Lukic, patru minute mai târziu, pentru ca Macalou să şuteze peste poartă în minutul 32.

Mikanovic a trimis şi el peste bara transversală, în minutul 38, iar gazdele au intrat cu avantaj la pauză după ce Mathisen a înscris după o gafă a lui Neofytos, chiar în minutul 45.

Clujenii au menţinut echilibrul jocului până în minutul 75, atunci când Castro a marcat cu un şut de la 20 de metri şi elevii lui Bergodi au căzut fizic şi psihic.

Brann Bergen (foto) s-a impus cu 3-1 şi se califică în turul al treilea preliminar din Conference League, în timp ce U Cluj este eliminată din cupele continentale. În tur, scorul a fost egal, 2-2.

Echipele aliniate

BRANN BERGEN: Dyngeland – De Roeve, Pallesen, Pedersen, Soltvedt – Wassberg (K. Eriksen 78), L. Sorensen, Myhre – Mathisen (E. Gudmundsson 69), Holm (Magnusson 86), Castro (Mani Ingason 85). ANTRENOR: Eirik Horneland

U CLUJ: Neofytos – Mikanovic (O. Mendy 68), I. Cristea, Codrea, Chipciu - Drammeh, Bic (Pedro Pinho 86) – Macalou, M. Ştefănescu (D. Nistor 46), Stanojev – Lukic (Alibek Aliev 75). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Castro 32 / Mikanovic 14, M. Ştefănescu 45, Codrea 76

Arbitru: Mateo Erceg (Croaţia)