Proiectul de lege are ca obiect de reglementare sistematizarea legislaţiei existente, fundamentarea unor noi concepte, reformularea unor principii şi adaptarea unor procese, în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului construit, al asigurării dreptului constituţional la un mediu sănătos, al echilibrării interesului general cu cel individual, al dezvoltării echilibrate şi sustenabile, al asigurării stabilităţii şi predictibilităţii mediului investiţional şi, implicit, al competitivităţii economice.

Proiectul de lege vizează amenajarea teritoriului şi trasarea de linii strategice directoare de dezvoltare a teritoriului naţional, planificarea urbanistică operaţională, autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi abordarea întregului ciclu de viaţă al proiectului investiţional în construcţii, etapele de derulare a unei investiţii, roluri şi responsabilităţi.

Codul urbanismului include transferul unor competenţe şi atribuţii între autorităţile administraţiei publice locale din municipiul Bucureşti, în aplicarea rezultatelor referendumului local din anul 2024.

Astfel, trecerea atribuţiei de eliberare a documentaţiilor de urbanism de la primăriile de sector către Primăria Capitalei va avea loc de la 1 noiembrie 2028.

"Începând cu data de 1 noiembrie 2028, în cadrul aparatului de specialitate al primarului general al municipiului Bucureşti se reorganizează şi funcţionează direcţia generală responsabilă cu domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, condusă de arhitectul-şef al municipiului Bucureşti, asistat de şapte arhitecţi-şefi adjuncţi, ale căror atribuţii se stabilesc prin dispoziţie a primarului general", se arată în actul normativ.