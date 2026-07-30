„Efectul Haaland”. Tot mai mulți turiști vor să viziteze Norvegia după succesul de la Campionatul Mondial

Campionatul Mondial din acest an nu a generat doar milioane de reacții pe rețelele sociale, ci și o creștere clară a interesului pentru călătoriile în această țară, potrivit EuroNews.

Tot mai mulți polonezi caută zboruri către Norvegia, iar utilizatorii de internet verifică informații despre această țară într-un număr record. Potrivit Google Trends, căutările pentru cuvântul-cheie „Norvegia” au crescut cu până la 200% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele din industria turismului sunt și mai relevante. O analiză realizată de Kiwi.com arată că numărul mediu zilnic de căutări pentru zborurile din Polonia către Norvegia, în perioada 1-20 iulie, a fost cu 32,3% mai mare decât în urmă cu un an.

Tendința este însă una globală. Cuvântul-cheie „Norvegia” a fost căutat pe Google de trei ori mai des decât anul trecut. În același timp, Airbnb a înregistrat o creștere de 15% a căutărilor pentru cazare în Norvegia în perioada 11 iunie - 12 iulie, comparativ cu intervalul similar din 2024.

Erling Haaland, principalul ambasador al Norvegiei

Succesul de imagine al Norvegiei este atribuit în principal echipei naționale și celei mai mari vedete a sale, Erling Haaland. Potrivit unei analize realizate de Institutul de Monitorizare a Mass-Media, atacantul a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de urmăritori pe Instagram dintre toți jucătorii prezenți la Campionatul Mondial, câștigând 31,9 milioane de urmăritori.

În prezent, Haaland este al patrulea cel mai urmărit fotbalist aflat în activitate pe rețelele sociale, după Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Kylian Mbappé. În ceea ce privește interacțiunile generate pe Instagram în timpul turneului, el s-a clasat pe locul al treilea.

Experții spun că modul în care a comunicat cu publicul a avut un rol esențial. În locul unui conținut atent regizat, Haaland a publicat videoclipuri scurte din culisele cantonamentului echipei naționale, a prezentat situații din viața de zi cu zi și a adoptat un stil relaxat și autoironic.

„O creștere de aproape 32 de milioane de urmăritori într-un timp atât de scurt este, înainte de toate, rezultatul simțului umorului și al autenticității lui Haaland. Utilizatorii recompensează conținutul viral autentic, accesul în culise și oamenii care nu se iau prea în serios. Aceste elemente fac ca videoclipurile scurte să se răspândească rapid online și să genereze un impact spectaculos”, a declarat Tomasz Lubieniecki, șeful Departamentului Media Reports din cadrul Institutului de Monitorizare a Mass-Media.



