„Efectul Haaland”. Tot mai mulți turiști vor să viziteze Norvegia după succesul de la Campionatul Mondial

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
Instagram

Poate succesul sportiv să stimuleze turismul și să aducă beneficii economice concrete? Exemplul Norvegiei arată că da.

autor
Ioana Andreescu

Campionatul Mondial din acest an nu a generat doar milioane de reacții pe rețelele sociale, ci și o creștere clară a interesului pentru călătoriile în această țară, potrivit EuroNews.

Tot mai mulți polonezi caută zboruri către Norvegia, iar utilizatorii de internet verifică informații despre această țară într-un număr record. Potrivit Google Trends, căutările pentru cuvântul-cheie „Norvegia” au crescut cu până la 200% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele din industria turismului sunt și mai relevante. O analiză realizată de Kiwi.com arată că numărul mediu zilnic de căutări pentru zborurile din Polonia către Norvegia, în perioada 1-20 iulie, a fost cu 32,3% mai mare decât în urmă cu un an.

Tendința este însă una globală. Cuvântul-cheie „Norvegia” a fost căutat pe Google de trei ori mai des decât anul trecut. În același timp, Airbnb a înregistrat o creștere de 15% a căutărilor pentru cazare în Norvegia în perioada 11 iunie - 12 iulie, comparativ cu intervalul similar din 2024.

Erling Haaland, principalul ambasador al Norvegiei

Succesul de imagine al Norvegiei este atribuit în principal echipei naționale și celei mai mari vedete a sale, Erling Haaland. Potrivit unei analize realizate de Institutul de Monitorizare a Mass-Media, atacantul a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de urmăritori pe Instagram dintre toți jucătorii prezenți la Campionatul Mondial, câștigând 31,9 milioane de urmăritori.

Recomandări Video

În prezent, Haaland este al patrulea cel mai urmărit fotbalist aflat în activitate pe rețelele sociale, după Cristiano Ronaldo, Lionel Messi și Kylian Mbappé. În ceea ce privește interacțiunile generate pe Instagram în timpul turneului, el s-a clasat pe locul al treilea.

Experții spun că modul în care a comunicat cu publicul a avut un rol esențial. În locul unui conținut atent regizat, Haaland a publicat videoclipuri scurte din culisele cantonamentului echipei naționale, a prezentat situații din viața de zi cu zi și a adoptat un stil relaxat și autoironic.

„O creștere de aproape 32 de milioane de urmăritori într-un timp atât de scurt este, înainte de toate, rezultatul simțului umorului și al autenticității lui Haaland. Utilizatorii recompensează conținutul viral autentic, accesul în culise și oamenii care nu se iau prea în serios. Aceste elemente fac ca videoclipurile scurte să se răspândească rapid online și să genereze un impact spectaculos”, a declarat Tomasz Lubieniecki, șeful Departamentului Media Reports din cadrul Institutului de Monitorizare a Mass-Media.


Vikingii au cucerit internetul

Un alt element care a atras atenția utilizatorilor a fost galeria Norvegiei. Gestul caracteristic al suporterilor, care imitau în tribune mișcarea de vâslit, a devenit unul dintre simbolurile Campionatului Mondial.

Imaginile cu mii de fani care imitau mișcările vâslașilor au devenit rapid virale pe rețelele sociale, iar jucătorii s-au alăturat și ei acestui trend. Fenomenul a depășit rapid stadioanele și a putut fi observat pe străzi și în mijloacele de transport în comun.

La toate acestea s-a adăugat identitatea vizuală a echipei Norvegiei. Numerele de pe tricouri, inspirate din rune nordice, culoarea roșie dominantă și numeroasele referințe la simbolistica vikingilor au creat o imagine puternică și ușor de recunoscut, potrivită atât pentru echipă, cât și pentru Haaland.

Popularitatea tot mai mare a Norvegiei nu s-a limitat la rețelele sociale. Și Wikipedia a înregistrat o creștere semnificativă a interesului, cel mai mare trafic fiind consemnat pe 11 iulie, când Norvegia a disputat sfertul de finală al Campionatului Mondial împotriva Angliei.

Potrivit analiștilor, cel mai important aspect este faptul că această creștere a interesului începe să se transforme în decizii concrete de cumpărare și de călătorie.

„Vedem o legătură clară între evenimentul sportiv și deciziile de cumpărare și de călătorie ale consumatorilor. Creșterea căutărilor pe Google și Wikipedia s-a reflectat în datele Airbnb și în analizele pieței turistice din Polonia. Acest lucru arată cum viralizarea din mediul online poate construi notorietate cu valoare reală pentru imaginea și economia unei întregi țări”, a subliniat Tomasz Lubieniecki.

Cazul Norvegiei arată că marile competiții sportive moderne înseamnă mult mai mult decât ceea ce se întâmplă pe teren. Atunci când emoția fanilor, rețelele sociale și autenticitatea sportivilor sunt valorificate eficient, acestea pot consolida imaginea unei țări, îi pot crește notorietatea și îi pot încuraja pe turiști să își planifice vacanțele acolo.

O rachetă rusească a intrat în spațiul aerian al Poloniei, țară membră NATO, și a căzut pe câmp

Sursa: Euronews

Etichete: erling haaland, Norvegia, turism,

Articol recomandat de sport.ro
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Prezentatoarea BBC, moment viral pe internet: ”Am avut o mică problemă”
Citește și...
Stiri Sanatate
Proiecte CNAS: Acces mai larg la servicii medicale, mai puţină birocraţie, mai multă flexibilitate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a publicat în dezbatere proiecte care prevăd acces mai larg la servicii medicale, mai puțină birocrație și mai multă flexibilitate în sistemul medical.
Stiri Diverse
Mic dejun de 2,6 kilograme „de luat în cameră” din restaurantul unui hotel de 4 stele de pe litoral. FOTO

Mai multe fotografii cu aproximativ 2,6 kilograme de alimente pregătite de turiști pentru a fi luate în cameră din restaurantul unui hotel de 4 stele de pe litoralul românesc au stârnit o dezbatere pe internet.
Stiri externe
Premierul Peter Magyar declară criză energetică în Ungaria și anunță restricții la consumul de electricitate

Premierul Peter Magyar declară criză energetică în Ungaria și anunță restricții naționale la consumul de electricitate, îndemnând într-o primă fază marii consumatori industriali să-și reducă voluntar consumul între orele 17 și 23.

Recomandări
Stiri Sanatate
Cum se vor putea programa românii la medic din noua platformă ”e-Sănătatea Mea”

Din luna septembrie, pacienții vor putea să își programeze online vizitele în ambulatoriile de specialitate din sistemul public. Apoi, doctorii vor putea emite rețete electronice și scrisori medicale direct prin noua platformă. 

Știri Actuale
Debitul Dunării se apropie de un nivel critic. Ce riscă România dacă va fi oprit și reactorul 2 de la centrala Cernavodă

Este alertă pe piața energiei. Autoritățile au amânat deocamdată decizia de a opri și reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă, din cauza debitului scăzut al Dunării. Însă pericolul nu a trecut, dimpotrivă. 

Stiri Sport
FK Auda - FCSB 4-1. Rușine istorică: ”Roș-albaștrii”, eliminați din Europa cu 7-3 la general de o echipă necunoscută

FCSB a fost învinsă și în meciul retur din Conference League, după ce în prima manșă a pierdut cu 3-2, iar ”roș-albaștrii” suferă o eliminare rușinoasă din Europa. Meciul FK Auda - FCSB s-a terminat cu scorul de 4-1, un neveromisil 7-3 la general.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 30 Iulie 2026

47:32

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Iulie 2026

01:45:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

ACUM: CFR Cluj - Alashkert, LIVE SCORE pe Sport.ro | Ardelenii sunt favoriți la calificare

Sport

Fotbalul românesc, ”sub pământ”! Reacție umilitoare după dezastrul FCSB din Letonia