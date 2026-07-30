Dacă fluviul ajunge sub limita de siguranță, România riscă să rămână fără producția de energie nucleară. Între timp, autoritățile caută soluții pentru orele de consum maxim, când vom depinde de importuri scumpe, în condițiile în care și țările vecine se confruntă cu aceeași problemă.

Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne deocamdată conectat la Sistemul Energetic Național, a anunțat Nuclearelectrica.

Romeo Urjan, Director CNE Cernavodă: Monitorizăm și este probabil că la momentul în care nivelul scade sub cel la care noi putem să funcționăm în siguranță, vom opri și unitatea doi.

Dunărea continuă să scadă

La intrarea în țară, debitul este acum de doar 1.600 de metri cubi pe secundă, adică de aproape trei ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă a anului. Potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie, pe 4 august ar putea coborî până la aproximativ 1.500 de metri cubi pe secundă, foarte aproape de minimul istoric înregistrat în 1985, așa că orice nouă scădere poate schimba rapid decizia privind funcționarea reactorului.

Dacă reactorul 2 va fi oprit, România va rămâne temporar fără producția de energie nucleară, după ce reactorul 1 este deja scos din funcțiune. Așa am rămas fără 10% din producția de energie. Deficitul ar putea fi acoperit prin importuri în continuare, dar și statele din regiune sunt afectate de nivelul extrem de scăzut al Dunării, iar capacitatea lor de a exporta energie poate fi limitată. De exemplu, și centrala nucleară bulgară de la Kozlodui ar putea fi oprită.

Răzvan Nicolescu, expert în Energie: Importurile de electricitate sunt o soluție, mai ales în orele de vârf. Acolo sunt cele mai mari probleme. Energia solară - n-avem ce să facem cu ea în timpul zilei, o dăm la bulgari aproape gratis și bulgarii ne-o dau seara mult mai scump. Toată lumea instalează baterii, bulgarii instalează mult mai multe baterii decât noi.

Hidrocentralele, afectate

Debitul redus al Dunării afectează și hidrocentralele de pe Dunăre. Potrivit Hidroelectrica, producția lor este la jumătate față de o lună de vară obișnuită.

Pe măsură ce consumul crește spre seară, iar oferta se reduce, prețurile de pe piața energiei urcă puternic, iar aceste evoluții s-ar putea reflecta, în timp, și în facturile consumatorilor.

Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă: Dacă ne uităm la prețurile la care se va vinde energia electrică mâine, vedem că prețurile sunt de aproape 10 ori mai mari decât cele la care s-a vândut azi fapt că cererea de energie electrică a crescut pe parcursul zilei, atât în România, cât și în Bulgaria, Ungaria, Serbia.

Specialiștii spun însă că, în acest moment, nu există riscul unor pene de curent.