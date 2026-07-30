Bancnotele, purtate de curenți până la mal, au ajuns printre turiști, care s-au grăbit să le adune, până la intervenția forțelor de ordine. Suma recuperată este estimată la aproape 700.000 de euro, iar anchetatorii încearcă să afle proveniența banilor și motivul pentru care se aflau la bordul ambarcațiunii, potrivit SkyTg24.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, șalupa semicamuflată a rămas fără combustibil la mică distanță de portul Marina di Ragusa. Doi dintre cei patru ocupanți au mers spre port pentru a aduce carburant, în timp ce un alt adult și un adolescent au rămas la bord. Între timp, curenții au împins ambarcațiunea spre țărm, iar aceasta s-a legănat atât de puternic încât turiștii s-au temut că se va produce un naufragiu. Unii dintre ei au alertat Garda de Coastă.

Bancnotele au ajuns pe plajă, iar turiștii au început să le adune

La sosirea navei Gărzii de Coastă, cei doi ocupanți rămași la bord ar fi început să scape de bani, aruncând în mare numeroase pachete cu bancnote. Curenții au purtat banii până pe plajă, unde numeroși oameni au început să îi adune.

La fața locului au intervenit, pe lângă Garda de Coastă, poliția, carabinierii și Guardia di Finanza, care au izolat zona, au recuperat bancnotele și i-au identificat pe cei care le ridicaseră de pe plajă. Potrivit anchetatorilor, bancnotele erau împărțite în pachete și includeau cupiuri cu valori cuprinse între 5 și 100 de euro.

Forțele de ordine au recuperat aproape 700.000 de euro. Totuși, anchetatorii nu exclud posibilitatea ca o parte din bani să nu fi fost găsită, în ciuda operațiunii ample de căutare. Șalupa a fost confiscată împreună cu suma recuperată.

Trei adulți au fost arestați, iar ancheta este în desfășurare

Trei adulți au fost arestați. Împreună cu ei se afla și un adolescent care, potrivit informațiilor disponibile, nu este fiul niciunuia dintre cei trei bărbați.

Ambarcațiunea a fost remorcată în portul Marina di Ragusa și percheziționată cu ajutorul unor echipe specializate. La anchetă participă și poliția criminalistică, precum și unitatea specială DIGOS.

Anchetatorii încearcă acum să reconstituie traseul șalupei și să stabilească eventualele contacte pe care aceasta le-a avut în timpul deplasării. Deocamdată nu este clară proveniența banilor și nici motivul pentru care ocupanții au încercat să îi arunce în mare la apariția Gărzii de Coastă. Printre ipotezele analizate se numără și posibilitatea unei tranzacții ilegale, însă autoritățile nu au anunțat, până în acest moment, nicio concluzie oficială.