Salată orientală de bulgur. Rețeta răcoritoare, bogată în verdețuri, perfectă pentru cei care țin post

Este folosit frecvent în numeroase preparate tradiționale datorită gustului său ușor de nucă, valorii nutritive și versatilității în bucătărie. Bulgurul se obține din boabe integrale de grâu care sunt prefierte, uscate și apoi mărunțite. Din acest motiv, nu este un aliment fără gluten. Procesul de prelucrare îi reduce timpul de gătire, astfel încât poate fi preparat rapid și ușor. Această salată de bulgar orientală este perfectă pentru vară.

Ce este bulgurul și cum se prepară

Cunoscut mai ales ca ingredient de bază în tabbouleh, salata tradițională din Orientul Mijlociu cu lămâie, roșii, ceapă și verdețuri, bulgurul este consumat de cel puțin 4.000 de ani. Considerat de mulți unul dintre primele alimente „semipreparate” din lume, bulgurul își are originile în regiunea mediteraneană, iar în prezent este folosit în numeroase bucătării din întreaga lume. Datorită modului în care este procesat, este unul dintre cele mai ușor de gătit și versatile cereale integrale.

Bulgurul se obține din boabe integrale de grâu care sunt prefierte, uscate și apoi mărunțite. Acest proces reduce considerabil timpul de preparare, astfel încât bulgurul se gătește mult mai repede decât alte produse din grâu integral.

Fiind deja prefiert, bulgurul este foarte ușor de preparat. Cele mai multe sortimente sunt gata în mai puțin de 15 minute, însă timpul de gătire poate varia în funcție de granulație, de aceea este recomandat să verifici întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj.

În general, se folosesc:

• 1 cană de bulgur;

• 2 căni de apă, supă de legume sau supă de pui.

Adu lichidul la fierbere, adaugă bulgurul, redu focul, acoperă vasul cu un capac și lasă-l să fiarbă aproximativ 12 minute, până când boabele devin fragede. Dacă mai rămâne lichid, scurge-l, apoi afânează bulgurul cu o furculiță înainte de servire.

Deși este cunoscut în special datorită salatei tabbouleh, bulgurul poate înlocui cu succes orezul, couscousul, orzul sau quinoa în multe preparate.

Îl poți servi ca garnitură alături de legume sotate sau curry, îl poți adăuga în salate reci sau îl poți folosi pentru a lega compoziția chiftelelor și perișoarelor vegetariene ori din carne. De asemenea, este ingredientul principal din kibbeh, un preparat tradițional din Orientul Mijlociu.

Salată Kısır – rețetă

Ingrediente

Pentru roșiile cherry coapte:

• 300-400 g roșii cherry

• 1 lingură ulei de măsline extravirgin

• un praf de sare

• un praf de piper negru proaspăt măcinat

Pentru salata Kisir:

• 2 fire de ceapă verde, tocate

• 1 lingură ulei de măsline extravirgin

• 1 lingură pastă de roșii

• 2 roșii medii, tăiate cubulețe (una pentru gătit și una pentru salată)

• 360 ml apă fierbinte

• 180 g bulgur cu granulație medie

• 1 linguriță suc proaspăt de lămâie

• ½ linguriță chimion măcinat

• 1 linguriță fulgi de ardei Maras (sau fulgi de ardei iute)

• 2 linguri melasă de rodie

• aproximativ 1 legătură de pătrunjel verde, tocat

• 400 g năut din conservă, scurs și clătit

• sare, după gust

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 150°C. Taie roșiile cherry în jumătăți și așază-le într-o tavă. Stropește-le cu ulei de măsline, presară sare și piper, apoi coace-le timp de aproximativ 45 de minute. Roșiile trebuie să se înmoaie și să se deshidrateze ușor, fără să se destrame complet.

Scoate-le din cuptor și lasă-le să se răcească.

Încinge uleiul de măsline într-o cratiță, la foc mediu. Adaugă un fir de ceapă verde tocat și călește-l până se înmoaie. Pune pasta de roșii și gătește încă un minut, amestecând continuu.

Adaugă o roșie tăiată cubulețe și gătește până începe să se înmoaie.

Încorporează bulgurul, melasa de rodie, sucul de lămâie, chimionul, fulgii de ardei Maras și apa fierbinte. Amestecă bine, apoi ia vasul de pe foc și lasă bulgurul să absoarbă lichidul până devine fraged și se răcește.

Peste bulgurul răcit adaugă pătrunjelul tocat, năutul, cea de-a doua roșie tăiată cubulețe și celălalt fir de ceapă verde tocat.

Amestecă bine și potrivește gustul cu sare. Transferă salata într-un bol și decoreaz-o cu roșiile cherry coapte.

Înainte de servire, stropește salata cu puțin ulei de măsline extravirgin. Poate fi servită alături de brânză feta și măsline.