Rețeta originală de salată Tabbouleh. Cum o prepari corect și ce beneficii aduce organismului

Deși pare o salată ușor de făcut, Tabbouleh are câteva reguli importante, iar cea mai cunoscută dintre ele ține de proporții: pătrunjelul trebuie să fie vedeta, nu bulgurul. Salata Tabbouleh se prepară corect cu mult pătrunjel, bulgur fin, roșii, mentă, lămâie și ulei de măsline.

Ce este salata Tabbouleh și de ce este considerată regina bucătăriei libaneze

Tabbouleh este una dintre cele mai cunoscute salate din bucătăria libaneză. Nu este o salată grea, complicată sau încărcată, ci una care se bazează pe câteva ingrediente curate, puse împreună în echilibru. La bază, Tabbouleh se face din pătrunjel tocat mărunt, mentă, roșii, ceapă sau ceapă verde, puțin bulgur fin, zeamă de lămâie, ulei de măsline și sare.

În bucătăria libaneză, Tabbouleh apare des alături de alte preparate de tip mezze, adică acea masă cu mai multe gustări puse în mijloc, din care fiecare ia câte puțin. Tabbouleh este considerată de mulți „regina” bucătăriei libaneze pentru că adună într-un singur bol câteva lucruri esențiale pentru această gastronomie: verdeață multă, ingrediente simple, gust curat, lămâie, ulei de măsline și multă atenție la felul în care sunt pregătite, scire Zaatarandzaytoun.com.

Această salată nu impresionează prin cantitate sau prin greutate, ci prin finețea gustului. Pătrunjelul trebuie spălat bine, uscat cu grijă și tocat fin. Roșiile trebuie să fie coapte, gustoase și suculente. Zeama de lămâie trebuie să dea prospețime, fără să acopere aroma verdețurilor. Uleiul de măsline trebuie să completeze salata, nu să o îngreuneze.

În varianta libaneză, Tabbouleh este înainte de toate o salată de pătrunjel, nu o salată de bulgur cu puțină verdeață presărată deasupra. Aceasta este una dintre cele mai importante diferențe față de multe variante adaptate în alte țări. În Tabbouleh autentic, verdele domină, iar bulgurul rămâne discret.

Regula de aur în Tabbouleh. De ce pătrunjelul este vedeta, nu bulgurul

Regula de aur în Tabbouleh este simplă: pătrunjelul trebuie să domine, iar bulgurul trebuie să rămână discret. În multe variante adaptate în afara Orientului Mijlociu, salata ajunge să semene mai mult cu o salată de cereale, în care pătrunjelul apare doar pentru culoare. În varianta libaneză, lucrurile stau exact invers.

Bolul de Tabbouleh trebuie să fie verde, proaspăt și aromat. Pătrunjelul este ingredientul principal, cel care dă gustul, textura și identitatea salatei. Bulgurul fin are un rol de sprijin. El absoarbe sucul roșiilor, zeama de lămâie și uleiul de măsline, dar nu trebuie să umple salata și nici să îi schimbe caracterul.

Această diferență este foarte importantă. Dacă pui prea mult bulgur, Tabbouleh devine mai grea, mai densă și se apropie de o garnitură de cereale. Dacă păstrezi bulgurul în cantitate mică, salata rămâne ușoară, răcoritoare și apropiată de spiritul bucătăriei libaneze.

Pătrunjelul este vedeta salatei, așa că nu trebuie tratat ca un ingredient secundar. El nu se taie la întâmplare și nu se zdrobește, pentru că își poate pierde prospețimea. Frunzele trebuie spălate bine, apoi uscate foarte bine înainte de a fi tocate. Acest pas este important pentru că pătrunjelul ud poate face salata apoasă și lipsită de textură. Dacă frunzele sunt strivite sau tocate grosier, Tabbouleh nu mai are aceeași finețe. Verdeața trebuie tocată mărunt, cu un cuțit bine ascuțit, astfel încât să rămână aerată, vie și plăcută la mestecat.

Un Tabbouleh bun nu trebuie să pară o pastă de verdeață, ci o salată proaspătă, în care fiecare ingredient se simte clar. Pătrunjelul trebuie să rămână luminos, roșiile să aducă suculență, iar menta să parfumeze discret, fără să acopere totul.

Bulgurul trebuie folosit cu măsură. În Tabbouleh se folosește, de obicei, bulgur fin, nu bulgur mare, pentru că acesta se integrează mai ușor în salată. El se înmoaie cu sucul roșiilor, cu zeama de lămâie și cu uleiul de măsline, devenind parte din amestec fără să atragă toată atenția.

Rolul lui este să lege ușor salata și să îi dea o textură discretă. Nu trebuie să fie primul lucru pe care îl vezi în bol și nici ingredientul care domină gustul. Dacă bulgurul devine prea prezent, salata își pierde prospețimea și se transformă într-un preparat mai greu.