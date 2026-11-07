Este perfectă pentru toamnă și poate fi servită la prânz, ca aperitiv sau ca garnitură.

Ce ingrediente sunt necesare pentru salata caldă cu dovleac

Ingrediente principale

• Dovleac copt: poți folosi dovleac obișnuit, dovleac plăcintar sau cartof dulce, așa cum se folosesc și în alte rețete de salate sau garnituri la cuptor.

• Kale: frunzele sale se potrivesc bine cu dovleacul și își păstrează textura. Dacă preferi, poți folosi și spanac.

• Mentă: se combină foarte bine cu dovleacul și rodia și oferă salatei o aromă proaspătă.

• Nuci: poți folosi și nuci pecan, dacă preferi.

• Brânză feta: feta cu textură cremoasă este cea mai potrivită și oferă salatei o consistență fină.

• Rodie: adaugă un plus de dulceață și o textură crocantă.

Cum coci dovleacul pentru salată

Curăță dovleacul sau dovleacul plăcintar de coajă și taie-l în cuburi mici. Pune cuburile într-un bol încăpător, apoi amestecă-le cu puțin ulei, sare și piper.

Așează cuburile de dovleac într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și coace-le în cuptorul preîncălzit la 200°C timp de 25–30 de minute, până când devin fragede.

Cum pregătești dressingul pentru salata cu dovleac

Pentru a prepara dressingul, amestecă într-o cană sau într-un borcan uleiul de măsline, oțetul balsamic, mierea, sarea și piperul.

Cum combini dovleacul copt cu brânză, nuci și verdețuri

Această salată cu dovleac copt se prepară din câteva ingrediente simple și poate fi servită atât caldă, cât și rece. Dovleacul copt se combină de minune cu brânză, nuci și verdețuri.

Ingrediente

Pentru salată

• 600 g dovleac sau dovleac plăcintar, tăiat cubulețe

• 15 ml ulei de măsline

• 3 g sare

• 1 g piper

• 130 g kale, tocat

• 40 g brânză feta, sfărâmată

• 40 g semințe de rodie

• 25 g nuci, tocate

• 5 g mentă proaspătă, tocată

Pentru dressing

• 45 ml ulei de măsline

• 15 ml oțet balsamic

• 20 g miere

• sare și piper, după gust

Mod de preparare

Preîncălzește cuptorul la 200°C și tapetează o tavă cu hârtie de copt. Pune cuburile de dovleac într-un bol și amestecă-le cu uleiul de măsline, sarea și piperul. Întinde cuburile de dovleac în tavă și coace-le timp de 25–30 de minute. Scoate tava din cuptor și lasă dovleacul să se răcească puțin. Pune într-un bol încăpător dovleacul copt, frunzele de kale, brânza feta, semințele de rodie, nucile și menta. Amestecă ingredientele.

Ca să faci dressingul, amestecă uleiul de măsline, oțetul balsamic, mierea, sarea și piperul. Toarnă dressingul peste salată și amestecă bine. Dacă este nevoie, mai adaugă sare și piper, după gust.

Ce alte ingrediente poți adăuga în salata caldă cu dovleac

În salata caldă cu dovleac copt poți adăuga și alte ingrediente precum piept de pui la grătar, bacon sau alte verdețuri. Dovleacul are un gust dulceag, care se potrivește bine cu brânzeturile sărate, nucile, verdețurile proaspete și dressingurile ușor acrișoare.

Poți folosi brânză de capră, gorgonzola, parmezan sau halloumi, pentru un gust mai intens. De asemenea, poți pune semințe de dovleac, de floarea-soarelui sau de susan, pentru o textură crocantă.

Ca legume, poți încerca să pui ceapă roșie coaptă, sfeclă roșie, morcovi copți sau roșii cherry, iar dacă vrei o salată mai sățioasă, adaugă năut copt, linte, piept de pui la grătar sau ou fiert.

De asemenea, poți pune pâine prăjită sau crutoane cu usturoi, pentru un plus de textură.

Poți varia și dressingul. Pe lângă combinația de miere și oțet balsamic, poți folosi zeamă de lămâie, muștar Dijon, iaurt grecesc sau puțin ulei aromatizat cu usturoi.