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Poate fi gătită pe aragaz sau la cuptor, în funcție de timpul disponibil și de preferințe. Pentru ca varza să iasă fragedă, iar sosul să aibă gustul potrivit, este important și momentul în care adaugi bulionul.

Preparatul are la bază varză albă proaspătă, ulei, bulion sau suc de roșii și câteva condimente care îi dau aromă. Indiferent de metoda de gătire aleasă, un detaliu important este să lași varza să se înmoaie înainte de a adăuga ingredientele pe bază de roșii.

Ingrediente pentru varză călită de post

Cantitățile de mai jos sunt suficiente pentru aproximativ patru porții:

1 varză albă proaspătă, de aproximativ 1–1,2 kg;

2–3 linguri de ulei;

2 linguri de bulion concentrat sau 150 ml de suc de roșii;

1 foaie de dafin;

½ linguriță de cimbru uscat;

sare, după gust;

100 ml de apă, dacă folosești bulion concentrat;

mărar proaspăt, opțional.

Pentru început, îndepărtează frunzele exterioare ale verzei, taie leguma în sferturi și scoate cotorul. Toacă apoi varza în fâșii subțiri, pune-o într-un vas încăpător și presară puțină sare. Frământ-o ușor cu mâinile pentru a-și reduce volumul și a se înmuia puțin înainte de gătire.

Cum prepari varză călită de post pe aragaz

Dacă alegi varianta clasică, pe aragaz, folosește o cratiță încăpătoare, în care varza să poată fi amestecată fără dificultate.

Pune uleiul la încins, apoi adaugă varza treptat, în două tranșe dacă nu încape toată în vas. Amestecă la foc mediu timp de aproximativ 5–7 minute, până când începe să se înmoaie și să își reducă volumul.

Adaugă foaia de dafin și cimbrul, apoi acoperă cratița cu un capac. Lasă varza să se gătească la foc mic încă 15–20 de minute, amestecând periodic. Dacă observi că începe să se lipească de fundul vasului, poți turna câteva linguri de apă.

Când se adaugă bulionul

După ce varza s-a înmuiat. Diluează bulionul concentrat în aproximativ 100 ml de apă și toarnă-l peste varză. Dacă folosești suc de roșii, îl poți adăuga direct.

Continuă prepararea fără capac încă 10–15 minute, pentru ca lichidul să scadă, iar aromele să se combine. La final, verifică dacă mai este nevoie de sare și oprește focul atunci când varza este fragedă, iar sosul a ajuns la consistența dorită.

Cum faci varză călită de post la cuptor

O altă variantă este prepararea verzei la cuptor. Această metodă permite gătirea lentă și rumenirea ușoară a legumelor, fără să fie nevoie să amesteci permanent.

Mai întâi, preîncălzește cuptorul la 190°C, folosind funcția de încălzire sus-jos. Pune varza tocată într-un vas termorezistent suficient de adânc și amestec-o bine cu uleiul, foaia de dafin, cimbrul și trei linguri de apă.

Acoperă vasul cu un capac potrivit pentru cuptor sau cu folie de aluminiu și introdu-l în cuptor pentru 30–35 de minute. În acest interval, varza se va înmuia și își va reduce volumul.

După ce s-a înmuiat, este momentul să adaugi bulionul sau sucul de roșii. Dacă folosești bulion concentrat, diluează-l în aproximativ 70 ml de apă înainte de a-l turna peste varză. Amestecă ingredientele, apoi pune din nou vasul în cuptor, fără capac.

Mai lasă preparatul la copt aproximativ 20–30 de minute, până când sosul scade, iar varza capătă o culoare ușor rumenită pe margini.

La final, poți presăra mărar proaspăt tocat, pentru un plus de aromă. Varza călită de post se servește caldă, alături de mămăligă proaspătă.