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Constructorul a anunțat că nu poate finaliza traversarea peste Siret după ce de pe șantier s-au furat 62 de elemente metalice. Deși furtul a fost reclamat la poliție încă din vară, Compania Națională de Drumuri a aflat abia acum.

Piesele furate urmau să fixeze hobanele-cablurile masive din oțel care susțin structura podului de peste Siret, situat în dreptul combinatului siderurgic din Galați.

Muncitor: „Poate să aibă 70, poate să aibă 100, alea mari au mai mult, au 170 de kilograme”.

Elementele sunt făcute la comandă și au caracteristici unice.

Gabriel Nunu, reprezentant al constructorului: „Au fost furate destul de multe, contravaloarea lor era undeva la un milion de lei”.

Corespondent PRO TV: „Elementele din metal erau depozitate în astfel de cutii din lemn, situate chiar lângă baraca în care ar fi trebuit să se afle paznicul. Cel mai probabil hoții nici măcar nu au știut ce fură. Știau doar că iau niște piese din metal pe care le pot valorifica ușor la fier vechi”.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: „Practic, 99% din șantier este finalizat. Ce a mai rămas, a mai rămas montarea acestor hobane, montarea dalelor, betonarea dalelor, așternerea asfaltului și, ulterior, trasarea marcajelor. Deci, lucrările, dacă este să fac așa o evaluare acum, după ce vin hobanele ar trebui să mai dureze maximum, maximum două luni”.

Organizațiile care au monitorizat lucrarea cred însă că furtul elementelor metalice este doar o scuză pentru a justifica unele întârzieri.

Ionuț Ciurea, Asociația ProInfrastructură: Justificarea asta este la fel de validă ca justificarea unui elev care spune că i-a mâncat pisica tema.

Reporter: De ce aflăm acum, la doi ani după expirarea termenului contractual, că s-au furat niște prinderi de hobane astă-vară?

Ionuț Ciurea: Am senzația că suntem luați de proști.