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Expresia „a da bir cu fugiții” este una folosită în diferite situații de zi cu zi. În limbajul colocvial, expresia înseamnă „a dispărea” sau „a fugi dintr-un loc”, de obicei pentru a evita o responsabilitate, o problemă sau o situație neplăcută.

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), expresia se referă la o persoană care pleacă pe ascuns sau fuge dintr-un loc. Puțini știu însă că originea ei datează din Evul Mediu și are legătură cu plata impozitelor.

De unde provine expresia

Pentru a înțelege originea expresiei, trebuie să știm mai întâi ce înseamnă cuvântul „bir”. Acesta era impozitul principal perceput în statele feudale românești de la țărani și meșteșugari.

În perioada medievală, țăranii dependenți se mutau uneori dintr-o țară în alta. Domnii le ofereau celor veniți din alte teritorii o perioadă de scutire de la plata birului. Unii țărani au început să fugă de pe moșiile pe care lucrau și să se stabilească în locurile în care ajunseseră deja alți fugari din alte țări.

Ei încercau să fie considerați parte a grupului de nou-veniți, pentru a beneficia și ei de scutirea temporară de la plata impozitului.

Expresia „a da bir cu fugiții” are legătură cu fuga țăranilor de pe moșii pentru a scăpa de bir. Cu timpul, sensul ei s-a schimbat, iar astăzi este folosită pentru a descrie o persoană care pleacă brusc sau evită să își asume o responsabilitate.

Antropologul Georghiță Ciocioi consideră că explicația potrivit căreia țăranii fugeau din Valahia în Moldova sau invers pentru a scăpa temporar de plata impozitelor nu are temei istoric.

El spune că expresia provine de la un fenomen întâlnit frecvent în Țările Române: oamenii fugeau dintr-o localitate, iar obligațiile lor fiscale erau transferate asupra celor care rămâneau. Astfel, comunitatea trebuia să plătească și birul celor plecați.

Conform antropologului, în timpul domniei lui Duca Vodă, fuga oamenilor de pe moșii sau din sate nu însemna că impozitele lor erau șterse. Dimpotrivă, obligațiile fiscale rămâneau în sarcina comunității.

Un fragment din „Letopisețul Moldovei”, scris de Nicolae Muste și care acoperă perioada 1662-1729, descrie situația astfel: „Fugind ţara de tirania lui şi punând pe boierii zlotaşi îi face de plătea de la casele lor birul celor fugiți”.

Așadar, expresia are legătură cu impozitul pe care oamenii rămași într-o localitate trebuiau să îl plătească în locul celor care fugiseră. De aici s-ar fi păstrat, în timp, sensul de a pleca brusc sau de a dispărea dintr-un loc.

Expresii românești asemănătoare

A da bir cu fugiții înseamnă a dispărea sau a fugi de o responsabilitate. Iată ce alte expresii românești au înțeles asemănător:

• A o șterge – a pleca repede dintr-un loc.

• A o lua la sănătoasa – a fugi cât mai repede.

• A-și lua tălpășița – a pleca în grabă, de obicei pentru a evita o situație neplăcută.

• A dispărea fără urmă – a pleca fără să mai dea vreun semn.

• A fugi mâncând pământul – a fugi foarte repede.

• A se face nevăzut – a dispărea dintr-un loc.

• A spăla putina – a pleca pe ascuns sau în grabă.

• A-și lua catrafusele – a pleca dintr-un loc, luându-și lucrurile.

• A se spăla pe mâini - a se absolvi de orice vină.