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Antrenamentele continuă, iar de sâmbătă șoferii trebuie să se aștepte la primele restricții de circulație în București.

În Poligonul Ghencea, dimineața a început cu 21 de salve de tun, care s-au auzit și în cartierele din apropiere. După intonarea imnului național, 2.000 de militari au început defilarea.

Corespondent Știrile ProTV: „Peste 300 de militari veniți din 16 țări se pregătesc să defileze alături de militarii de la noi. Sincronizarea ar putea fi văzută anul acesta și din aer. Dacă vremea va permite, o dronă militară va filma totul de la 1.500 de metri înălțime.”

După detașamentele pedestre, la parada de pe 1 Decembrie își vor face apariția și coloanele de tehnică militară, cu blindate și tancuri de luptă. Printre noutățile acestei ediții se numără și prezentarea sistemelor de supraveghere a dronelor maritime, abia intrate în dotarea Forțelor Navale.

Generalul-locotenent Dragoș Iacob, comandantul paradei naționale: „Anul acesta vom defila pe sub Arcul de Triumf cu aproximativ 2.000 de militari, 130 de mijloace tehnice, din care 45 de aeronave, sperăm din tot sufletul că vremea o să ne permită să avem și detașamentul de aeronave care vor survola Arcul de Triumf.”

Locotenent Vlad Grosu, pilot: „F-16 va fi cea mai spectaculoasă aeronavă, C-27 Spartan, C-130 Hercules și IAR 330 din toate unitățile din țară. O noutate - trebuie să vină și aeronave ale partenerilor americani, dar și aeronave care aparțin partenerilor spanioli.”

Dacă ieșiți în trafic, începând de sâmbătă va trebui să aveți răbdare și să luați în calcul unele rute ocolitoare. Restricțiile vor viza zona Arcului de Triumf și bulevardele și străzile din apropiere, unde circulația va fi închisă treptat.