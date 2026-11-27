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Hackerii pot folosi dispozitive de mici dimensiuni pentru a crea rețele wireless false, prin care încearcă să obțină informații de autentificare și să compromită datele utilizatorilor. Avertismentul vine de la expertul în securitate cibernetică Ryan Montgomery, care a demonstrat cât de ușor poate fi pus în practică un astfel de atac, scrie Express.

Riscurile sunt cu atât mai mari în contextul în care dependența de tehnologie crește, iar instrumentele de hacking devin tot mai sofisticate. În paralel, un instrument de inteligență artificială numit Artex, despre care se afirmă că ar putea permite chiar și infractorilor fără experiență să lanseze atacuri informatice, ar fi fost folosit pentru a viza unele dintre cele mai mari site-uri web din lume.

Acesta ar fi fost utilizat inclusiv într-un atac asupra Agenției Centrale de Informații a SUA (CIA) și ar fi fost asociat cu atacuri asupra unor bănci. Dincolo de astfel de operațiuni complexe, experții atrag atenția că și utilizatorii obișnuiți pot deveni victimele unor atacuri mult mai simple, prin intermediul rețelelor Wi-Fi publice.

Dispozitivul care poate crea rețele Wi-Fi false

Ryan Montgomery i-a demonstrat lui Steven Bartlett, cunoscut din emisiunea Dragon's Den, cum funcționează un dispozitiv numit „Biscuit”. Gadgetul, de dimensiunea unui puc de hochei și montat într-o carcasă realizată cu o imprimantă 3D, poate lansa atacuri prin Wi-Fi și Bluetooth.

Potrivit expertului, dispozitivul are propria aplicație pentru iOS și poate identifica rețelele Wi-Fi din apropiere, precum și dispozitivele care au Bluetooth activat.

Printre funcțiile sale se numără și posibilitatea de a captura anumite informații printr-un proces cunoscut sub numele de „four-way handshake”, asociat autentificării în rețelele Wi-Fi. Aceste informații pot fi folosite ulterior în încercarea de a compromite securitatea rețelei și de a obține acces la aceasta.

Cum poate fi transformată o rețea publică într-o capcană

Una dintre cele mai îngrijorătoare funcții ale dispozitivului Biscuit este capacitatea de a crea rețele Wi-Fi false, care pot fi confundate cu unele legitime.

În timpul demonstrației, Ryan și-a denumit rețeaua „FlightStory Free”. Ulterior, a deschis lista conexiunilor Wi-Fi disponibile pe telefon, unde a apărut și rețeaua creată de el.

În cadrul unui podcast, Steven Bartlett a descris ce a apărut pe ecran după ce a selectat conexiunea: „Așadar, pentru cei care nu pot vedea ce se întâmplă, am apăsat pe rețeaua Wi-Fi și a apărut o fereastră de autentificare Google.”

Ryan i-a arătat apoi ce informații puteau fi afișate în aplicația dispozitivului: „Iar aici puteți vedea că a apărut imediat și mi-a afișat adresa ta Stephen@AOL, împreună cu o parolă, «test» (introdusă pentru demonstrație).”

După demonstrație, expertul a oprit atacul printr-o singură apăsare de buton. Rețeaua Wi-Fi falsă a dispărut imediat, „ca și cum nu ar fi existat niciodată”.

„Este un atac destul de periculos”, a avertizat Ryan Montgomery.

De ce sunt periculoase rețelele Wi-Fi din hoteluri

Expertul susține că astfel de atacuri au devenit mult mai ușor de pus în practică decât în trecut, iar dispozitivele capabile să le lanseze pot fi cumpărate.

„Este atât de simplu, dar când eram mai tânăr, acest lucru era puțin mai dificil de realizat. Acum poți cumpăra dispozitive de acest fel. Aproape fiecare dispozitiv de pe această masă poate lansa exact același tip de atac”, a explicat Ryan.

Unul dintre scenariile care ar trebui să ridice semne de întrebare este conectarea la rețelele Wi-Fi din hoteluri. Pagini care solicită numărul camerei sau datele cardului bancar pentru validarea accesului la internet pot fi imitate de infractori pentru a obține informații personale.

„Gândiți-vă la camera de hotel. Dacă vă conectați la rețea și, când ajungeți în cameră, apare un mesaj de genul «Care este numărul camerei dumneavoastră?» sau vi se solicită numărul cardului bancar pentru validare ori pentru a plăti internetul, există riscuri”, a avertizat expertul.

Acesta a subliniat că paginile de autentificare asociate rețelelor Wi-Fi publice pot fi folosite pentru a-i păcăli pe utilizatori și pentru a obține date sensibile.

„Există atât de multe modalități prin care cineva poate fi păcălit folosind rețele Wi-Fi deschise, doar prin intermediul acelei pagini de autentificare, fără să mai vorbim despre detaliile tehnice ale atacurilor care pot avea loc după ce ajungi în aceeași rețea cu altcineva. Lucrurile pot deveni periculoase”, a concluzionat Ryan Montgomery.